Россиянин выскользнул из-под санкций в последний момент и возобновил строительство 'одоробла' в Киеве: зачем людям Ходорковского недвижимость в Украине

В Киеве на берегу Днепра (просп. С. Бандеры 30, 30-А) строят 27-этажную новостройку "бизнес-класса" – ЖК Bereg Residence. В СМИ эту многоэтажку, которая напоминает фрагмент "китайской стены", уже назвали "одороблом". И хотя местные власти выдали разрешение на строительство, как отмечает киевский расследователь Владимир Бондаренко, "строят в санитарно-защитной зоне железной дороги – 37 метров, а должно быть 100 м, и до реки Почайна еще меньше".

Строительство имело все шансы остановиться из-за санкций. Еще недавно НАПК рекомендовало ввести санкции против Quadrum Real Estate LLP и Quadrum Capital UK Limited (входят в группу застройщика ЖК – Quadrum Global). Причина для введения санкций – в НАПК обнаружили связь компании с российским оппозиционером Михаилом Ходорковским. Он был российским политзаключенным, однако до этого – самым успешным российским олигархом.

Официально "одоробло" в Киеве строит холдинг, связанный с другим россиянином (ныне имеет гражданство Великобритании) – Олегом Павловым. О том, какое отношение к ЖК Bereg Residence имеет российский оппозиционер и что стоит знать о застройке, читайте в материале OBOZ.UA.

"Одоробло" в столице: как будет выглядеть ЖК

Еще 2 февраля 2018-го участок с номером 8000000000:78:167:0023 получила в аренду компания "Висла" (владелец – Олег Павлов), а в апреле того же года еще одной компании Павлова – "Валдис Плюс", достался в аренду участок с номером 8000000000:78:167:0007. Киевский городской совет разрешил компаниям построить на этих участках целый комплекс.

В частности, решением Киевского городского совета от 06.06.2018 № 933/4997 "Об изменении целевого назначения земельного участка ООО "ВАЛДИС ПЛЮС" дали разрешение для строительства, эксплуатации и обслуживания жилищно-административного, офисного, торгового комплекса и объекта инженерно-транспортной инфраструктуры в пределах красных линий на просп. Степана Бандеры, 30.

Разрешение на строительство выдали еще в 2021-м (ГАСИ). Общий строительный объем – 173238.3 кв.м. Это 27 этажей. "Важно здесь другое: строят в санитарно-защитной зоне железной дороги – 37 метров, а должно быть 100 м, да и до реки Почайна еще меньше. Сложно понять людей, решивших пожить прямо над железной дорогой, еще и вдали от цивилизации вроде школ, магазинов и тому подобное. Но есть закон и ГСН (государственные строительные нормы. – Ред.), запрещающие подобные фортели", – пишет в Facebook киевский расследователь Владимир Бондаренко.

Олег Палов – известный россиянин. Еще 10 лет назад российский Forbes написал большой материал о том, как он помогал на тот момент российскому олигарху Михаилу Ходорковскому построить свою империю. Когда Ходорковского посадили, Павлов переехал в Британию. Он и сейчас, если верить российским журналистам, занимается активами влиятельного россиянина и его окружения.

Журналисты нашли в перечне предложений для санкций от НАПК две компании из группы Quadrum Global именно за такую связь с Ходорковским. И хотя россияне уже не живут в РФ, свое состояние они построили еще в 2000-х именно в РФ.

Россияне строят не только в Киеве: куда инвестируют миллиарды

Forbes вернул в рейтинг самых богатых россиян бывшего российского олигарха Михаила Ходорковского и его партнеров. Это сделали после того, как были найдены его иностранные активы. И львиная доля этих активов – именно компания Quadrum Global.

"Одна из самых больших загадок последнего десятилетия: куда исчезли миллиарды долларов дивидендов ЮКОСа? С 1999 по 2003 год нефтяная компания выплатила своим акционерам около $3,7 млрд. Если средства попали к бенефициарам компании, то только бывший президент ЮКОСа Михаил Ходорковский мог получить около $2,3 млрд", – писали российские медиа.

На сайте администрации Майами-Бич опубликована структура инвесторов фонда Quadrum Atlantic SPC под управлением компании Quadrum Global. Среди совладельцев фонда значится шесть трастов с острова Гернси, их выгодоприобретателями указаны бывшие партнеры по ЮКОСу: Михаил Ходорковский (Corbiere Trust), Платон Лебедев (Mensa Trust), Владимир Дубов (Draco Trust и Dolphin Trust) и Михаил Брудно (Aquarius).

Под управлением Quadrum Global активы на сумму $2 млрд, в том числе недвижимость в США, Великой Британии, Вьетнаме, Украине и Грузии, сказано на сайте компании. Среди них девять отелей с номерным фондом около 2200 комнат в штатах Флорида и Иллинойс, а также на Манхэттене.

Инвестиционный директор Quadrum Global в Центральной и Восточной Европе и на Кавказе Александр Шевцов в ответ на вопрос о предложениях санкций СНБО заявил в СМИ: "фактическим и юридическим конечным бенефициарным владельцем этих компаний является Олег Павлов и к господину Ходорковскому они не имеют никакого отношения. Поэтому мы считаем, что эти компании попали на портал в результате недоразумения". Также он добавил, что "санкционный" раздел портала НАПК закрыли, а санкции против компаний группы Quadrum не вводили ни в Украине, ни в других государствах.

Отметим, в Украине целый ряд предприятий арестовали из-за того, что они юридически находятся в собственности граждан России. После начала полномасштабной войны россияне потеряли возможность легально вести бизнес в Украине. При этом, как оказалось, некоторые выходцы из страны-агрессора, получив паспорт другой страны, все еще имеют желание зарабатывать на украинцах.