Россия на ассамблее гражданской авиации будет призывать ослабить санкции, потому что не может импортировать авиадетали – Reuters

Россия пытается договориться с Международной организацией гражданской авиации (ICAO) о смягчении санкций. Страна-агрессор продвигает идею снятия ограничений, которые мешают ей покупать запасные части к авиатехнике, а также использовать для гражданских перелетов воздушные пространства 37 государств.

Об этом узнало Reuters. Агентство ссылается на неназванный источник в российском авиационном секторе.

Агрессор хочет доказать "незаконность" санкций

РФ пытается повлиять на руководителей авиационной отрасли, собравшихся в Монреале (Канада) на ассамблее ICAO, которая официально стартует во вторник и продлится до 3 октября.

Согласно рабочим документам и источнику Reuters, знакомому с ситуацией, в Москве хотят довести, что западные санкции, направленные против авиаотрасли и введенные в ответ на российскую агрессию в Украине, это "незаконные принудительные меры".

"Сейчас российские власти пытаются договориться о смягчении санкций, особенно в отношении запасных частей, которые, по их словам, имеют решающее значение для безопасности полетов", – сказал собеседник.

Примечательно, что РФ активизировала свои усилия посте того, как на прошлой неделе США сняли санкции с беларуского государственного перевозчика "Белавиа", введенные после поддержки Минском полномасштабной российско-украинской войны.

Москва утверждает, что санкции якобы противоречат международным правилам. Также Россия пытается добиться выборов в руководящий совет ICAO, состоящий из 36 государств (в 2022 году, после вторжения в Украину, россияне не смогли получить достаточного количества голосов).

"Незаконные принудительные меры нарушают право человека на свободу передвижения независимо от национальности и гражданства", – утверждала одна российская газета.

"ICAO обязана принять все практические меры для предотвращения применения государствами политически предвзятых дискриминационных и принудительных мер в области международной гражданской авиации", – призывала роспропаганда.

Также в РФ критиковали закрытие воздушного пространства 37 государств для полетов российских авиакомпаний и запреты на техническое обслуживание и страхование воздушных судов.

