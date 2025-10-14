РФ в очередной раз атаковала энергетику: в каких регионах возникли проблемы со светом

Из-за ночного российского обстрела объектов критической инфраструктуры на Кировоградщине без света остались пять населенных пунктов в Долинской и Новопражской громадах. Также были попадания по энергообъектам Харьковщины, а на Черниговщине действуют ограничения потребления электроэнергии.

О ситуации на Кировоградщине сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович. Отмечается, что в результате обстрела повреждены несколько зданий, возникли пожары на отдельных локациях. К счастью, предварительно жертв нет.

Однако, пять населенных пунктов области остались без света, что повлекло значительные трудности для местного населения и работы социально важных объектов. На местах ударов оперативно работали подразделения ГСЧС Кировоградщины – 34 спасателя и 7 единиц техники. К тушению пожара присоединились также местные пожарные команды. Все очаги возгорания удалось быстро локализовать и ликвидировать.

ГСЧС отмечает, что несмотря на оперативную работу служб, последствия атаки остаются ощутимыми – энергетики работают над восстановлением электроснабжения, а коммунальные службы оценивают масштабы повреждений. "Предварительно без жертв. Есть повреждения зданий. Без света 5 населенных пунктов. На объектах пожары ликвидированы. Все службы работают", – говорится в сообщении председателя ОВА.

Общая ситуация в энергосистеме

Согласно сообщениям Минэнерго, в результате новой массированной атаки России по энергетической инфраструктуре Харьковщины и Сумщины зафиксированы серьезные повреждения энергообъектов. Энергетики непрерывно работают над восстановлением электроснабжения, а также продолжают подготовку к зимнему периоду – проводятся ремонты, формируются запасы топлива и усиливается защита критических объектов.

По состоянию на 14 октября действуют ограничения потребления электроэнергии на Черниговщине объемом трех очередей, однако энергосистема страны остается стабильной. Министерство призывает граждан рационально пользоваться электроэнергией, особенно в пиковые часы, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

Согласно сообщению"Укрэнерго", облачная погода в большинстве регионов обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций. А снижение температуры воздуха обусловливает дополнительную нагрузку на энергосистему из-за использования электрообогревателей перед началом отопительного сезона. "Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 16:00 до 22:00", – говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что минувшей ночью Россия осуществила воздушный террор против украинских городов, выпустив 96 ударных дронов. "Ежедневно и еженощно Россия бьет по электростанциям, по линиям электропередач, под ударами наши газовые объекты. Мир должен заставить Москву сесть за настоящий стол переговоров, потому что только мир через силу может дать результат", – подчеркнул Зеленский.

Угроза новых отключений света

События на Кировоградщине еще раз напоминают, насколько уязвимой остается украинская энергосистема перед лицом вражеских атак. В Министерстве энергетики Украины не исключают, что в случае продолжения массированных ударов по объектам энергетической инфраструктуры страна может снова столкнуться с длительными отключениями электроэнергии.

Несмотря на то, что сейчас ситуация контролируется, в министерстве призывают граждан быть готовыми к любым сценариям. Украинцам рекомендуют иметь дома запас питьевой и технической воды, а также продукты, которые не требуют приготовления или длительного хранения без холодильника.

Министр энергетики Светлана Гринчук отметила, что состояние энергосистемы страны напрямую зависит от интенсивности атак врага и скорости восстановления поврежденного оборудования.

"Говорить о долговременных отключениях рано, но мы имеем опыт прошлых лет, когда ситуация менялась ежедневно. Мы готовимся к различным вариантам, даже к худшим. Но надеемся, что совместными усилиями удастся избежать масштабных блэкаутов", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после новых обстрелов энергетической инфраструктуры украинцы массово скупают генераторы, зарядные станции и фонари – продажи таких товаров выросли почти вчетверо. Больше всего покупают павербанки, плитки, горелки и аккумуляторные станции, спрос на которые подскочил в 7-8 раз.

