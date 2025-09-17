Прожиточного минимума не хватает даже на еду: какие суммы должны получать украинцы

Ни нынешний, ни предложенный правительством размер прожиточного минимума на 2026 год не соответствует реальным потребностям населения, поскольку не покрывает даже минимальной стоимости продуктов. Зато эта сумма должна быть не меньше 4700 грн в месяц.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), ссылаясь на расчеты Министерства социальной политики в законе "О Государственном бюджете на 2026 год". Согласно предоставленным им данным:

прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет – 2817 грн , реальная стоимость продуктов (минимальный фактический расчет) – 4482 грн ;

, реальная стоимость продуктов (минимальный фактический расчет) – ; для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3512 грн ; стоимость продуктов – 6044 грн ;

; стоимость продуктов – ; для трудоспособных лиц – 3328 грн ; стоимость продуктов – 4794 грн ;

; стоимость продуктов – ; для лиц, утративших трудоспособность – 2596 грн; стоимость продуктов – 3786 грн.

Именно поэтому с 1 января общий прожиточный минимум в расчете на одного человека в месяц должен составлять не 3209 грн, как предлагает правительство, а не менее 4700 грн. Именно это является средним показателем расходов на продукты.

"Предлагаю совместно с правительством предусмотреть в бюджете график роста прожиточного минимума и соответствующих социальных пособий в течение 2026 года, начиная с 4700 грн как стартового размера прожиточного минимума в следующем году", – отметил Гетманцев.

Какой прожиточный минимум является реалистичным

Ранее Гетманцев заявлял, что прожиточный минимум в Украине планируют осовременить, чтобы он соответствовал реальным затратам на жизнь – около 10-12 тыс. грн в месяц. Нардеп предлагает отвязать этот показатель от зарплат государственных служащих, чтобы уменьшить давление на бюджет и сделать систему более прозрачной, а также изменить подход к самому определению минимальной суммы для жизни.

Прожиточный минимум предлагается напрямую соотносить с минимальной зарплатой и пенсией, с поправкой на трудоспособность и инвалидность. Это означает, что:

минимальная зарплата и необлагаемый минимум должны обеспечивать реальное выживание;

минимальная пенсия и пенсии по инвалидности повышаются по графику, который бюджет может позволить;

повышение социальных стандартов связано с детенизацией экономики, например, от табачной отрасли.

Как уже сообщал OBOZ.UA, состав потребительской корзины в Украине (набор товаров и услуг первой необходимости, используемый для расчета прожиточного минимума и инфляции) оторван от реальности. В частности, сейчас предполагается, что украинец должен пользоваться одним одеялом 10 лет, подушкой – 15 лет, а женщины не носят носки.

