Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили украинские обменники

В украинских обменниках ощутимо вырос курс доллара – впрочем, только в продаже. В полдень 28 марта они покупают его в среднем по 39,03 грн, что соответствует показателю предыдущего дня, а продают по 39,54 грн – на 15 коп. дороже. Впрочем, ситуация соответствует данному ранее прогнозу – в банковском секторе ожидали, что до 31 марта стоимость американской валюты будет находится в рамках 38,5-40 грн.

В рамках прогнозируемого находится курс наличного доллара и в банках. В полдень 28 марта там определили стоимость американской валюты в средние 39/39,5 грн (покупка/продажа), что:

осталось на прежнем уровне в покупке;

дороже на 5 коп. в продаже.

В целом, крупные учреждения покупают наличный доллар по 38,4-39,2 грн. Так:

ПриватБанк – 38,9 грн;

Укрэксимбанк – 39 грн;

ПУМБ – 39,1 грн;

Сенс Банк – 39,2 грн;

Укрсиббанк – 39 грн;

Универсал Банк – 38,4 грн;

Креди Агриколь Банк – 39 грн.

Продают же они его по 39,5-39,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 39,5 грн;

Укрэксимбанк – 39,6 грн;

ПУМБ – 39,6 грн;

Сенс Банк – 39,5 грн;

Укрсиббанк – 39,55 грн;

Универсал Банк – 39,5 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,55 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Официальный курс не стал бить рекорд

Официальный курс доллара на 28 марта определен в 39,23 грн. Что сразу на 11 коп. ниже предыдущего. Который, к тому же, был историческим.

В то же время не стоит забывать, что рост официального курса до рекордных значений уже стал достаточно частым явлением для Украины. В частности, это происходило ежедневно в период с 18 по 21 марта, когда он достиг отметки в 39,14 грн.

В свою очередь, зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Что будет с долларом до конца месяца

В целом же, к концу марта курс наличного доллара в украинских банках и обменниках может заметно изменится – снизиться в покупке, но вырасти в продаже. По прогнозу, на текущей неделе (заканчивается 31 марта) стоимость американской валюты будет находится в рамках 38,5-40 грн. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, ежедневные курсовые изменения прогнозируются на уровне:

до 30 коп. в банках;

до 50 коп. в обменниках.

При этом разница между курсами купли и продажи ожидается на уровне от 80 коп. до 1 грн.

В целом же, отметил банкир, на наличном рынке пока не предвидится каких-либо потрясений. А потому последняя неделя марта, "несмотря на почти ежедневные курсовые изменения", будет:

достаточно спокойной;

"ожидаемо уравновешенной".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Национальном банке рассматривают возможность привязки курса гривни к евро вместо доллара. Причина – рост доли совершаемых в стране валютных сделок именно в евро.

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