Обменники готовятся переписывать курс доллара: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

До конца марта курс наличного доллара может значительно вырасти – однако только в продаже. В покупке же наоборот, ожидается удешевление. Так, в банковском секторе прогнозируют, что стоимость американской валюты будет находиться на уровне 38,25-40,5 грн. Вечером же 20 марта банки выставили средний курс в 38,9/39,37 грн (покупка/продажа). Обменники – 38,69/39,26 грн.

Об ожиданиях банковского сектора OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: в целом на рынке будет продолжаться конкуренция за продавцов валюты.

"Равно как и в предыдущие месяцы, регулятор будет занимать достаточно активную позицию на межбанке. Основные тренды рынка вряд ли изменятся", – подчеркнул банкир.

Новый рекордный официальный курс

В то же время, НБУ снова обновил официальный курс доллара до исторического рекорда – уже 4-й раз подряд. На 21 марта он рассчитал его на уровне 39,14 грн, что на 1 коп. превышает прежний рекорд, установленный на 20 марта. И который, как и его "предшественник" продержался тоже лишь сутки.

Впрочем, волноваться из-за действий Нацбанка все еще не стоит. Ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

Кроме того, как ранее объяснил зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.

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