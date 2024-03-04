"Блокировка границы бессмысленна": Шмыгаль рассказал о плане решения проблемы с польскими властями

Блокирование украинской границы польскими аграриями бессмысленно. При этом правительство уже предоставило властям соседней страны план по 5 шагам для решения вопроса блокады.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на пресс-конференции 4 марта. "Украина с сентября прошлого года не экспортирует в Польшу ни пшеницу, ни кукурузу, ни семена подсолнечника, ни рапс", – сказал он.

Во время поездки правительственной команды на границу мы предложили Польше план по 5 четким шагам, чтобы решить вопрос блокады, отметил премьер. В настоящее время этот план уже прорабатывается польской стороной.

"Рассчитываем найти с Польшей компромисс в разрешении пограничного кризиса", – подытожил Шмигаль.

Ранее Польша на фоне протестов фермеров и блокады границ (в первую очередь украинской) начала неформальные переговоры с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляен. При этом поляки уже поставили ультиматум: если ЕК не согласится с польскими требованиями, власти страны грозятся вводить односторонние запреты и не деблокировать границы на государственном уровне.

Как писал ранее OBOZ.UA, на украинско-польской границе блокируются все 6 направлений. При этом самая большая очередь наблюдается в направлении контрольного пункта пропуска (КПП) "Краковец" и "Ягодин". Всего в очередях по всем 6 направлениям стоят 2,4 тысячи фур.

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