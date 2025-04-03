Кратко и тезисно:

Видео дня

1) Не сильно. Наш экспорт туда даже не дотягивает до миллиарда и 2% от всего, что мы куда-то экспортируем.

2) США к нам завозят почти на 3 млрд, вообще в 5 раз больше. Поэтому мы получили "лайт" тариф всего в 10%.

3) Больше всего мы возили металлургическую продукцию, но там уже и так с марта для нас тариф 25% на сталь и алюминий. Еще трубы, но там тоже тариф уже есть антидемпинг.

4) Еще где-то треть экспорта составляет аграрная и пищевая продукция. Но там тоже уже и так ждали с апреля тариф.

Ну поэтому не катастрофа, особенно когда для других условия хуже (наш тариф 10% это не 54% как у Китая).

Здесь маленький нюанс, сейчас это ЕС, Китай, Индия и другие на продукцию из США в ответ тоже введут тарифы…. И здесь для нас открывается окно возможностей зайти на их рынок)