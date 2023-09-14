Писал письма Путину и помогал "Газпрому": как кандидат в премьеры Словакии Фицо подсадил свою страну на "газовую иглу" Кремля

Пророссийский политик Роберт Фицо – экс-премьер Словакии (2006-2010, 2012-2018), который снова рвется к власти, – оказался замешан в давних отношениях с российским "Газпромом" и вел переписку с президентом РФ Владимиром Путиным. Его связи являются очередным доказательством российской стратегии распространения влияния через энергетический шантаж стран Европы.

Об этом стало известно в результате исследования материалов утечки из почта заместителя председателя Госдумы РФ Александра Бабакова, пишет InformNapalm. Данные расследователям передала группа "Кібер Спротив".

У Фицо уже и так есть весь "джентльменский набор", который любит Кремль. Политик, часто придерживающийся крайне правых консервативных взглядов, известен антизападными высказываниями и поддержкой действий Москвы.

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Однако, как удалось выяснить расследователям, важной причиной такой лояльности к Кремлю для Фицо стали газовые связи. Так, в почте Бабакова было обнаружено любопытное письмо от ноября 2013 года. Этот как раз тот период, когда Россия максимально давила на украинские власти и требовала отказаться от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Тогда Бабаков получил письмо от Фуада Узбекова, старшего советника в "Газпром-экспорт" и заместителя генерального директора "КазГосГаза" (совместное предприятие "Газпрома" и "КазМунайГаза"), а также директора австралийской (но фактически российской) компании Carpathian Resources, имевшей активы в Чехии и внезапно продавшей все "Газпрому".

В этом письме, среди прочего, содержалось обращение Фицо к президенту РФ Владимиру Путину. Путин расписал этот документ на руководителя "Газпрома" Алексея Миллера. "По идее, так как эти документы оказались на рассмотрении у российского газового гиганта, Бабаков, как человек курирующий энергетический сектор и деятельность РФ за рубежом, должен был быть в курсе", – говорится в материалах расследования.

В своем письме Путину Фицо писал, что Словакия установила государственный контроль над главной газовой компанией – АО "Словацкая газовая промышленность", позволяющей государству обеспечить возможностьвлиять на цену газа для словацких потребителей. Фицо также упомянул, что эта компания является "значимым партнером ОАО "Газпром".

Так как почти весь газ в Словакии имел российское происхождение, Фицо предложил Путину интенсифицировать сотрудничество "Словацкой газовой промышленности" с "Газпромом". В качестве первого шага Фицо предложил создать в Словакии два подземных газовых хранилища, которые с участием "Газпрома" будут выступать газовым хабом для Восточной и Центральной Европы.

"Дальше – интереснее. Непонятно почему, но письмо Путину с описанием целесообразности поддержать проект присылает Владимир Якунин –бывший разведчик и на тот момент директор российской железной дороги. Это письмо можно полностью разбирать на цитаты, показывающие истинные планы России по использованию энергоресурсов как оружие", – отмечают расследователи.

Якунин, в частности, объясняет необходимость развития подземных хранилищ газа (ПХГ) в Словакии "позицией Украины". Он указывает, что существуют планы создать европейский газовый центр на базе ПХГ Украины, что является способом снизить зависимость Европы от "Газпрома".

“В случае реализации этой идеи “Газпром" потеряет не только значительную долю рынка, но, что является наиболее опасным, стратегическую инициативу как главного поставщика газа в Центральную и Восточную Европу. Это будет означать потерю Россией одного из основных факторов своего экономического и геополитического влияния в регионе", – отмечает Якунин.

Также он пишет, что именно Фицо лично на переговорах с Миллером фактически предложил "Газпрому" вариант совместного управления словацкой ГТС путем вхождения россиян в капитал "Словацкой газовой промышленности". "Это может дать возможность кардинально решить проблему недопущения реверсных поставок газа из Европы в Украину", – говорится в письме.

"То есть, перефразируя, Якунин прямо говорит: мы не должны допустить схождения Украины с российской газовой иглы – Украина должна быть зависима только от нас. Дальше еще интереснее. Оказывается, Миллер на переговорах с Фицо сделал акцент на предложение в адрес Словакии "оказать влияние" на Дональда Туска (на 2013 год премьер-министра Польши) для организации нового газотранспортного маршрута в обход Украины через Польшу", – отмечается в расследовании.

В заключении Якунин обосновывает Путину, что реализация ПХГ в Словакии заложит основы новой стратегии экспорта газа в Европу в интересах национальной безопасности России. "Усматривается необходимость решительно поддержать инициативу словацкого правительства (т.е. Фицо – Ред.) и в кратчайшие сроки принять решение", – свидетельствует письмо.

То есть Фицо, вероятно, понимал, что усиливает влияние России и "Газпрома" в Словакии и, соответственно, в Европе. "К сожалению, почта Бабакова содержит только этот интересный документ, и мы не можем достоверно утверждать, что Фицо имел личную финансовую выгоду от участия россиян в совместном газовом предприятии (как, например, тот же друг Путина Герхард Шредер). Впрочем, политическая выгода Фицо очевидна", – отмечают расследователи.

Фицо получал популистический козырь "низкие цены на газ", чтобы усиливать свое влияние в Словакии. А поддержка россиян позволяла финансировать его партию.

Словакия и "газовая игла" России

Во времена премьерства Фицо российский бизнес, действительно, чувствовал себя уверенно в Словакии. До сокращения ЕС потребления российского газа в Словакию поставлялось до 6,5 млрд кубометров природного газа. Кроме прямого потребителя, страна исполняла и роль транзитера.

И именно при Фицо между АО "Словацкая газовая промышленность" и ООО "Газпром экспорт" был подписан контракт до 2028 года. Договор предусматривал транспортировку около 700 млрд кубометров газа.

В декабре 2014 года (то есть тоже при Фицо) РФ и Словакия подписали еще один долгосрочный контракт – на поставки российской нефти до 2029 года. Им предусмотрены ежегодные поставки 6 млн тонн топлива для внутреннего потребления и аналогичное количество для дальнейшего транзита.

Глубоким было и сотрудничество между РФ и Словакией в атомной энергетике. Оно включало как поставки ядерного топлива, так и модернизацию словацких АЭС и их гарантийное обслуживание россиянами.

Досрочные парламентские выборы в Словакии назначены на 30 сентября. Судя по тому, что партия Фицо Smer лидирует в опросах, страна может кардинально изменить не только политический курс относительно поддержки Украины, но и еще плотнее подсесть на "газовую иглу" РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным соцопросов, в парламент Словакии проходят три партии пророссийской направленности, готовые образовать коалицию. Кроме Smer, это еще две партии с аналогичной политикой – Republika и SNS.

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