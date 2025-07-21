Переход Украины на евро: в МВФ озвучили позицию

Присоединение к ЕС означает переход на евро. А потому Украине придётся привести свое законодательство в соответствие с европейскими стандартами.

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Об этом сообщил исполнительный директор МВФ Витас Василяускас, передает NV. Он отметил: введение евро является юридическим обязательством.

Впрочем, признал Василяускас, исключения из этого правила все же есть. Оно распространяется на страны, которые получили юридическую клаузулу (особое услови) при вступлении в ЕС. Таковой, например, является Дания.

При этом исполнительный директор МВФ заверил: для него "стратегической целью является членство Украины в ЕС". И если бы он был представителем украинской власти, то "адаптировал бы внутреннее законодательство, гармонизировав его с законодательством ЕС".

"Просто адаптируйте свою правовую систему. И будьте частью клуба", – посоветовал он.

Перейдет ли Украина на евро

В свою очередь, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов ранее отмечал: в обозримом будущем Украина может сделать евро курсообразующей валютой евро – вместо доллара. Однако об отказе от гривни и переходе на евровалюту речь не идет. А потому скупать ее, чтобы запастись перед сменами, не стоит.

В целом же, отметил банкир, при благоприятных обстоятельствах этого перехода ожидать не ранее чем через 3 года. Ведь для негодолжен быть выполнен ряд условий. Среди которых:

Количество экспортно-импортных операций в евро должно существенно перевесить аналогичные показатели в других валютах, в частности в долларах.

Движение Украины в ЕС должно быть не только декларативным, но и с максимальной интеграцией норм и принципов европейского сообщества во все государственные процессы, а также экономику и законодательство.

В Украине должен наступить мир – с четкими гарантиями безопасности.

"Это будет вполне естественный и экономически взвешенный процесс, о котором граждане узнают заранее: на этапе бюджетного планирования на будущий год. Пока же отказа от доллара США как курсообразующей валюты не произойдет", – сказал Мамедов.

В то же время, по словам заместителя главы Нацбанка Сергея Николайчука, в настоящее время этот вопрос находится только на стадии изучения. Соответственно, ожидать смены курсообразующей валюты в ближайшие сроки не следует.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в банковском секторе не советуют украинцам переводить в евро другие валюты – в частности доллары. Причем даже несмотря на то, что в последнее время евровалюта продемонстрировала существенный рост.

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