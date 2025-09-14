Обменники и банки в Украине готовятся обновлять курс доллара: чего ждать с понедельника

В украинских банках и обменниках ожидается изменение наличного курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (15-21 сентября) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,15-41,5 грн. В течение предыдущей рабочей недели показатели колебался в диапазоне 40,9-41,55 грн/долл. Таким образом, не исключается повышение курса как в покупке.

Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, валютный рынок будет достаточно оживленным, однако вряд ли это существенно повлияет на курсовые показатели. Для этого он видит несколько веских оснований:

снижение инфляции и развитие основных отраслей экономики стимулируют гривню, она укрепляется – соответственно снижаются риски дисбаланса спроса и предложения;

действие режима "управляемой гибкости" позволяет Нацбанку корректировать спрос и предложение через валютные интервенции – ожидается, что в течение следующей недели они не превысят $800 млн, и это приемлемый уровень вливаний;

мировая конъюнктура стоимости пары доллар/евро хоть и изменчива, но ни доллару, ни евро не грозит стремительный рост или мгновенное падение.

Курс доллара и евро в Украине: названы цифры

Ожидаемый курс наличного доллара по 21 сентября, по прогнозу банкира, – 41,15-41,5 грн.

Ежедневные курсовые колебания в банках не будут превышать 10-20 коп. на одном долларе, в обменниках – до 30 коп.

Курс наличного евро предположительно будет в коридоре 47,7-49 грн.

На межбанке тоже ожидается затишье с перепадами курса не более чем на 5-15 коп. в день в средним курсом доллара 41,15-41,6 грн, евро – 47,5-49 грн.

То есть разница между курсами межбанка и наличного рынка составит в среднем 10-15 коп.

"Конечно, есть множество факторов, которые ситуативно могут повлиять на курсовые показатели. Однако мы не ожидаем, что на рынке возникнет ажиотажный спрос. В условиях войны Нацбанк остается главным игроком рынка, который будет следить за ним, гибко корректируя свою тактику. Главная цель – равновесие между спросом и предложением, ведь именно это убивает "вирус" роста курсов", – резюмировал Лесовой.

Курс гривни до конца 2025 года: чего ожидать

К концу 2025 года курс гривни по отношению к доллару может находиться в пределах 43-43,5 грн/долл., прогнозирует целый ряд аналитиков. То есть, по их мнению, с сентября по декабрь гривня может девальвировать примерно на 5%.

Впрочем, по словам члена наблюдательного совета Центра экономических стратегий (ЦЭС) Елены Билан, прогноз не является "фиксированным" – допускается, что к концу года курс валюты будет ниже заявленного. Билан признала, что прогнозирование курса доллара является сложной задачей, "похожей на угадывание".

Примерно о том же говорит вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

"Режим "управляемой гибкости" в условиях войны полностью себя оправдывает: на рынке отсутствуют хаотичные или "аритмичные" колебания. Любая курсовая коррекция происходит постепенно – без скачков вверх или обвалов. К тому же международные валютные резервы позволяют корректировать объем валютных интервенций, максимально уравновешивая спрос и предложение", – объяснил он OBOZ.UA.

Также следует учесть, что, к примеру, в госбюджет на 2025 год был "заложен" среднегодовой курс на уровне 45 грн/долл. и 45,6 грн/долл. на конец года. Уже очевидно, что такие значения вряд ли станут реальностью, если в игру не вступят непрогнозируемые негативные факторы. Это указывает на то, что любые курсовые прогнозы, даже "официальные" зачастую не сбываются.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. Причем, на законных основаниях – действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

