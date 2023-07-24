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Обмеление Днепра в районе ДнепроГЭС достигло критического уровня: в "Укргидроэнерго" бьют тревогу

Дарья Дурова
Mакроэкономика
3 минуты
3,3 т.
Последствия подрыва российскими войсками Каховской ГЭС

Днепр в районе Днепровской гидроэлектростанции, которая находится в Запорожье, сильно обмелел после того, как российские оккупанты подорвали объекты Каховской ГЭС ниже по течению. На 24 июля 2023 года средний уровень нижнего бьефа возле плотины ДнепроГЭС составлял 12,05 м БС.

Видео дня

Чтобы Днепровская гидроэлектростанция могла полноценно работать, уровень воды не должен опускаться ниже 12-12,5 м. Таким образом, показатель уже критический, сообщило "Укргидроэнерго" в Telegram.

Ведомство отметило, что перед осенне-зимним сезоном эксперты ищут решения, чтобы ДнепроГЭС могла работать на полную мощность и обеспечивать энергосистему балансирующими мощностями.

"Гидроэлектростанции компании комплексно готовятся к прохождению сложного осенне-зимнего периода 2023-2024. На станциях проводятся плановые ремонтные работы и реконструкция гидроэнергетического оборудования с учетом вопросов безопасности", – сказано в сообщении.

ДнепроГЭС на карте
ДнепроГЭС. Вид со спутника

В "Укргидроэнерго" добавили: отстроить Каховскую ГЭС будет возможно исключительно после всех необходимых экспертиз и детальных исследований повреждений станции в результате подрыва оккупантами.

Днепровская гидроэлектростанция до обмеления

Днепровская ГЭС была первой гидроэлектростанцией, построенной на реке Днепр. Ее возведение началось в марте 1927 года. Она является пятой (предпоследней) на Днепровском каскаде гидроэлектростанций. После нее идет Каховская ГЭС, разрушенная войсками Российской Федерации в ночь на 6 июня 2023 года.

ДнепроГЭС состоит из двух электростанций: Днепровской ГЭС-1 и Днепровской ГЭС-2, образующих единый комплекс гидротехнических сооружений, расположенных под одной плотиной.

В "Укргидроэнерго" бьют тревогу

В начале июля этого года портал 061.ua публиковал фотографии обмелевшей ДнепроГЭС:

Обмеление Днепра
Как выглядело русло в начале этого месяца
Уровень воды 24 июля опустился до критического уровня
Днепровской ГЭС может не хватать воды для полноценной работы
Люди переходят воду вброд
Экологическая ситуация сильно ухудшилась после подрыва оккупантами ГЭС в Новой Каховке
Уровень воды падает

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уничтоженную войсками страны-агрессора Каховскую ГЭС планируют восстановить. Дамба этой гидроэлектростанции необходима для работы аграриев на юге Украины.

– Детали о том, что предусматривает экспериментальный проект восстановления Каховской ГЭС, читайте по ссылке.

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