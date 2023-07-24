Обмеление Днепра в районе ДнепроГЭС достигло критического уровня: в "Укргидроэнерго" бьют тревогу

Днепр в районе Днепровской гидроэлектростанции, которая находится в Запорожье, сильно обмелел после того, как российские оккупанты подорвали объекты Каховской ГЭС ниже по течению. На 24 июля 2023 года средний уровень нижнего бьефа возле плотины ДнепроГЭС составлял 12,05 м БС.

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Чтобы Днепровская гидроэлектростанция могла полноценно работать, уровень воды не должен опускаться ниже 12-12,5 м. Таким образом, показатель уже критический, сообщило "Укргидроэнерго" в Telegram.

Ведомство отметило, что перед осенне-зимним сезоном эксперты ищут решения, чтобы ДнепроГЭС могла работать на полную мощность и обеспечивать энергосистему балансирующими мощностями.

"Гидроэлектростанции компании комплексно готовятся к прохождению сложного осенне-зимнего периода 2023-2024. На станциях проводятся плановые ремонтные работы и реконструкция гидроэнергетического оборудования с учетом вопросов безопасности", – сказано в сообщении.

В "Укргидроэнерго" добавили: отстроить Каховскую ГЭС будет возможно исключительно после всех необходимых экспертиз и детальных исследований повреждений станции в результате подрыва оккупантами.

Днепровская ГЭС была первой гидроэлектростанцией, построенной на реке Днепр. Ее возведение началось в марте 1927 года. Она является пятой (предпоследней) на Днепровском каскаде гидроэлектростанций. После нее идет Каховская ГЭС, разрушенная войсками Российской Федерации в ночь на 6 июня 2023 года.

ДнепроГЭС состоит из двух электростанций: Днепровской ГЭС-1 и Днепровской ГЭС-2, образующих единый комплекс гидротехнических сооружений, расположенных под одной плотиной.

В начале июля этого года портал 061.ua публиковал фотографии обмелевшей ДнепроГЭС:

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уничтоженную войсками страны-агрессора Каховскую ГЭС планируют восстановить. Дамба этой гидроэлектростанции необходима для работы аграриев на юге Украины.

– Детали о том, что предусматривает экспериментальный проект восстановления Каховской ГЭС, читайте по ссылке.

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