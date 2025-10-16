Более 6 тыс. потребителей без газа, работу объектов остановили: "Нафтогаз" обратился к украинцам

Российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру ДТЭК "Нафтогаз", нанеся удары дронами и ракетами по объектам компании на Полтавщине. Из-за обстрелов работу газодобывающих предприятий пришлось временно остановить, без газоснабжения остались 6450 потребителей в 6 населенных пунктах. Разрушения зафиксированы сразу в нескольких областях.

Видео дня

Об этом сообщает ДТЭК. Для ударов россияне использовали дроны-камикадзе и ракеты, направленные непосредственно на промышленные площадки, которые обеспечивают добычу украинского газа.

По предварительным данным, работу объектов газодобычи пришлось временно остановить, чтобы ликвидировать последствия разрушений и обеспечить безопасность работников. На месте атаки уже работают аварийные бригады, которые оценивают масштаб повреждений и готовятся к возобновлению работы.

Согласно информации "Нафтогаз", десятки ракет (в том числе баллистических) и сотни дронов ударили по гражданским объектам, которые обеспечивают украинцев газом и теплом. "К сожалению, есть пострадавшие – четверо наших коллег получили ранения. Есть разрушения сразу в нескольких областях, часть критических объектов временно остановлена", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такие удары непосредственно влияют на объемы собственной добычи газа, которые компания вынуждена частично компенсировать за счет импорта. "Обращаюсь ко всем – по возможности потребляйте газ экономно. Каждый сэкономленный кубометр сегодня имеет значение. Есть силы справиться и с этим. Спасибо всем, кто помогает", – отметил председатель правления Сергей Корецкий.

По словам председателя Полтавской ОГА Владимира Когута, в результате падения обломков и прямых попаданий были повреждены объекты нефтегазовой промышленности. К счастью, обошлось без пострадавших. "Из-за атаки без газоснабжения остались 6450 потребителей в 6 населенных пунктах. Все профильные службы работают над ликвидацией последствий атаки", – говорится в сообщении.

Однако это не первый случай целенаправленного удара по энергетическим предприятиям в последние дни. Как сообщалось накануне, только за прошедшую неделю Россия трижды массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины – в частности, объекты "Нафтогаза" в Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Цель врага очевидна – лишить украинцев газа и тепла накануне зимы, создать искусственный кризис и давление на тыловые регионы.

Председатель правления группы "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий сообщил, что во время последней волны атак россияне также ударили по теплоэлектроцентрали, которая входит в состав группы. Параллельно были осуществлены удары по месторождениям в Харьковской области, где сосредоточена значительная часть отечественной добычи.

Таким образом, атаки имеют системный характер и направлены на подрыв украинской энергетической независимости. "Российские террористы в очередной раз доказывают, что их цель – лишить Украину газа, тепла и света зимой. Но они не понимают одного – нас так не сломать и не запугать", – подчеркнул Сергей Корецкий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2026-м пересчитают стоимость доставки газа. Тариф, вероятно, не изменят, однако сумма в ежемесячной платежке за доставку зависит от объемов потребления, которые стали известны по результатам сентября 2025-го.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!