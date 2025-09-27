Украинцам пересчитают стоимость доставки газа: узнать суммы можно уже сейчас

В Украине в 2026-м пересчитают стоимость доставки газа. Тариф вероятно не изменят, однако сумма в ежемесячной платежке за доставку зависит от объемов потребления, которые стали известны по результатам сентября 2025-го.

Как сообщает издание ГазПравда, посчитать сумму за доставку газа в будущих платежках можно уже сейчас. Ведь в сентябре заканчивается так называемый газовый год. Так, у газовщиков "новый год" начинается первого октября.

И именно от потребленного объема с 1 октября 24-го по 30 сентября 25-го года будет зависеть, сколько вы будете платить за доставку голубого топлива\ уже с 1 января 2026 года.

Поэтому в этот период крайне важно вовремя передать ваши фактические показания счетчика и убедиться, что вы не имеете несуществующих долгов за голубое топливо.

Как посчитать?

Чтобы узнать сумму, которую вы ежемесячно будете платить за распределение в 2026 году, нужно сделать несложный расчет.

Берете свой годовой объем потребления газа – с 1 октября 2024 по 30 сентября 2025 года. Такие данные можно найти, например, в вашем личном кабинете на сайте оператора ГРМ. Умножаете эту цифру на тариф, установленный для вашего региона. У каждого оператора ГРМ – он разный. Кстати, сами тарифы на распределение пока остаются без изменений. Поэтому уменьшится плата или возрастет, будет зависеть сугубо от объема потребления. Полученный результат делите на 12 месяцев.

И так вы узнаете свой ориентировочный ежемесячный платеж за доставку газа в 2026 году. Еще раз заметим: чтобы в вашей газовой отчетности не было лишних начислений, показания счетчика надо передавать ежемесячно – с 1 по 5 число включительно.

