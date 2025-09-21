Нацбанк выводит из обращения гривни: какие купюры подлежат изъятию
Национальный банк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен. Однако не все – только выпущенные в 2003-2007 годах. Причина – намерение повысить качество наличности в обращении.
Об этом рассказали в НБУ. Там отметили:
- Купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – образца 2014 года и последующих лет выпуска.
- Замена денег будет происходить постепенно – например, в процессе расчетов.
- Соответственно, украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.
"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.
В целом же, отмечается, Нацбанк "последовательно заменяет все банкноты предыдущих лет на более современные и защищенные". Осуществляется же это, объясняется, с целью оптимизации наличного обращения ради повышения качества наличных в обращении.
В Украине отменят 10 копеек
В то же время в Национальном банке решили прекратить выпуск и вывести из оборота 10 копеек. Старт этого процесса намечен на 1 октября.
При этом вывод монет будет происходить "естественным путем" – попадая в банки, они будут изыматься и передаваться регулятору для дальнейшего пересчета и утилизации. Соответственно, украинцам не нужно специально сдавать или обменивать эти монеты.
Причиной же, по которой Нацбанк решил прекратить выпуск и вывести из оборота 10 копеек, в регуляторе назвали "снижение спроса на них". Т.е. эти монеты стали намного реже использовать.
"Монеты номиналом 10 копеек перестали играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги", – констатировали в Нацбанке.
Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!