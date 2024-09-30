"Нарушение принципа политической независимости НБУ". Гетманцев рассказл, требует ли МВФ обесценить гривню
Международный валютный фонд (МВФ) не требует от Украины девальвировать гривню. Ведь это, стало бы нарушением принципа политической независимости НБУ, который жестко отстаивают в самом фонде. А также повысило бы риски макрофинансовой дестабилизации.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), передает Укринформ. Он отметил: подобное требование является "априори невозможным".
"В ходе работы своей последней миссии МВФ обосновывал необходимость повышения налогов во избежание девальвации и эмиссии. Я не знаю, откуда и кто взял этот тезис и распространил его. Я этого точно от них не слышал. Это не соответствует действительности", – сказал Гетманцев.
При этом он подчеркнул: Украина ведет с МВФ "очень конструктивный партнерский диалог", в рамках которого ищет ответы "на очень сложные вопросы". Ведь у фонда, отметил Гетманцев, нет опыта работы со страной, в которой уже третий год идет полномасштабная война.
"Письмо о намерениях и Меморандуме об экономической и финансовой политике, который у нас называют Меморандум с МВФ, это же не о диктате со стороны Фонда, а о добровольных обязательствах и готовности их выполнять, которые принимают на себя украинские власти для реализации целей программы. Эти обязательства могут быть более жесткими (структурные маяки), могут быть мягкими и разбросанными по тексту Меморандума, могут быть количественными. Да, конечно, все это происходит в тесной координации и консультациях с МВФ", – раскрыл он детали сотрудничества Украины с МВФ.
В то же время, Украина, отметил Гетманцев, несмотря на войну, осуществляет "серьезные реформы". Постоянно, по его словам, "успешно выполняя "маяки".
Как сообщал OBOZ.UA, ранее народные депутаты поддержали запуск реформы Счетной палаты в Украине. Это, в частности, предполагает уменьшение количества членов Палаты, расширение некоторых ее полномочий и усиление ее финансовой независимости.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!