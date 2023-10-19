Нардепы одобрили Бюджет-2024 с рекордным дефицитом: что будет с ценами, пенсиями и зарплатами

Депутаты Верховной Рады приняли проект госбюджета Украины на 2024 год с рекордными за всю историю Украины расходами и дефицитом (однако также и с повышением соцстандартов). Нардепы вложились в предусмотренные законодательством сроки рассмотрения проекта – до 20 октября.

Голосование в первом чтении за законопроект № 10000 состоялось 19 октября. Голоса за отдали 285 нардепов, сообщил Ярослав Железняк ("Голос"). По фракциям голоса разделились так:

"Слуга народа" – 200;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батьківщина" – 0;

"Платформа за жизнь и мир" – 17;

"За майбутнє" – 14;

"Голос" – 16;

"Довіра" – 16;

"Відновлення України" – 11;

внефракционные – 11.

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Далее документ должен проработать Кабинет министров – с учетом предложений. А до 20 ноября должно пройти окончательное голосование парламента за проект бюджета.

Основные показатели: глубокий дефицит, цены и рост экономики

Ожидается, что ВВП Украины в 2024 году увеличится на 5%. Это, тем не менее, не позволит приблизиться к уровню, который был в 2021-м, до начала полномасштабной войны.

Инфляция ожидается на уровне 10,8%. То есть рост цен в Украине будет продолжаться, однако его темпы значительно снизятся по сравнению, к примеру, с 2022-м, когда годовая инфляция достигала 26,6%. Также ожидается снижение официального уровня безработицы с почти 19% до 13,4%.

Главная проблема бюджета напрямую связана с полномасштабной войной, которую развязала Россия. Это глубокий дефицит, который возможно покрыть только за счет международной поддержки. Гарантий такой поддержки на данный момент нет, однако предполагается, что это будут денежные вливания как со стороны стран-партнеров Украины, так и международных финансовых организаций (включая программу МВФ).

Так, доходы бюджета предусмотрены в размере 1,746 трлн грн, а расходы – аж 3,308 трлн грн. Граничный дефицит составляет 1,59 трлн грн. Больше половины расходов направят на оборону страны.

Зарплаты и пенсии: рост во время кризиса

Несмотря на серьезные трудности, в Украине все же прогнозируется повышение зарплат. Средняя зарплата, согласно бюджетным расчетам, в следующем году составит 21 852 грн.

В самом бюджете также заложено повышение минимальной зарплаты. В 2024 году ее повысят в январе с 6700 до 7100 грн и в июле – до 8000 грн.

Пересмотрят также и прожиточный минимум. А к нему привязаны алименты, пенсии, ряд выплат, субсидии и т. д. К примеру, минимальная пенсия увеличится в 2024-м с 2093 до 2361 грн.

Кроме того, как уверяют в Кабмине, с 1 марта состоится всеобщая индексация пенсий, причем по новым правилам. В частности, введут т.н. пенсионные баллы. Ожидается, что это поможет сбалансировать выплаты тех, кто ушел на пенсию давно, с выплатами "молодых" пенсионеров.

Налоги для "ФОПов" пересчитают

Из-за того, что в 2024 году в два этапа повысят минимальную зарплату, до 8000 грн, изменится и часть налогов. В частности, минимальный размер единого социального взноса (ЕСВ), который платят все "ФОПы" (физлица-предприниматели).

Так как минимальную зарплату будут повышать дважды, ЕСВ также изменится поэтапно. В итоге минимальный ЕСВ для "ФОПов" составит:

1562 грн за месяц, или 4686 грн за квартал – с января по июль 2024 года;

1760 грн за месяц, или 5280 грн за квартал – с июля 2024-го по январь 2025-го.

Кроме того, в Украине поднимут прожиточный минимум. А от него, в свою очередь, зависит единый налог, который платят "ФОПы" первой группы. Ставка составляет 10% от прожиточного минимума, а потому в 2024 году размер налога составит 302,8 грн.

"ФОПы" второй группы платят единый налог в размере 20% от минималки. Соответственно, он тоже повысится. Правда пересмотр состоится один раз, а не два, т. к. в расчете налоговой ставки учитывается минималка, установленная по состоянию на 1 января отчетного года. Таким образом, в течение 2024 года единый налог "ФОПов" второй группы составит 1420 грн за месяц.

Для третьей группы "ФОП" размер единого налога не изменится. Он зависит не от соцстандартов, а от дохода предпринимателя.

Финансирование обороны вызывало вопросы

Ранее в Раде пытались заблокировать прохождение проекта бюджета на 2024 год. Причиной называли якобы недостаточное финансирование армии. В текущей версии проекта они составляют 1,68 трлн грн.

В сравнении с 2023 годом это, действительно, меньше – на 277,4 млрд грн, или 14,3%. Однако стоит учитывать, что в 2023-м расходы на оборону повышали по мере необходимости, внося изменения в госбюджет.

"Очень вероятно, что нам еще придется искать около 300 млрд дополнительных денег в течение года и уже сейчас точно подходить к расходам максимально экономно. Особенно учитывая все риски внешнего финансирования", – отметил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), комментируя проект бюджета-2024.

Второй приоритет бюджета-2024 – это социальная сфера. Расходы на нее составят 469 млрд грн, что на 25 млрд больше, чем в текущем году.

Третий приоритет – медицина и образование. На сектор образования предлагают выделить 179 млрд грн (плюс 23 млрд к текущему году), а на медицину – 202 млрд грн, что на 24 млрд превышает расходы 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2024 году также планируют традиционное повышение акцизов на сигареты. Это поднимет цену за пачку на 14-18 грн, то есть самые дешевые сигареты будут стоить в среднем 86 грн. Расчет не учитывает другие факторы подорожания, то есть фактические цены могу вырасти и сильнее.

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