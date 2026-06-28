На границе с Польшей возник ажиотаж: каких пунктов пропуска лучше избегать

Украинцы вновь жалуются на многочасовые очереди на границе с Польшей. Официально наибольшая нагрузка по состоянию на 28 июня зафиксирована в пунктах пропуска "Устилуг", "Краковец" и "Рава-Русская". Там на выезд ожидают по несколько десятков легковых автомобилей.

Видео дня

Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы. В социальных сетях также сообщают о сложностях при пересечении границы на автобусах, однако официально такие очереди не фиксируются, а перевозчики должны пользоваться электронным расписанием.

Ситуация на границе с Польшей 28 июня

По данным пограничных служб по состоянию на 12:00 28 июня, наибольшая нагрузка наблюдается на нескольких популярных пунктах пропуска. В частности:

"Устилуг – Зосин"

На выезд из Украины в очереди находятся около 70 легковых автомобилей. На этом направлении продолжаются ремонтные работы автомобильного моста, что влияет на скорость оформления транспорта. Для грузовиков свыше 7,5 тонн действует исключительно электронная очередь. С польской стороны на пункте пропуска "Зосин" при въезде в Украину очередей пока не наблюдается.

"Краковец"

Одно из самых популярных направлений для поездок в Польшу остается довольно загруженным. По состоянию на середину дня на выезд из Украины ожидают около 55 легковых автомобилей. Очередей для автобусов и грузового транспорта пока нет.

"Рава-Русская"

На этом направлении ситуация также напряженная. В очереди на выезд находятся 50 автомобилей.

"Грушев"

Очередь на выезд из Украины насчитывает около 35 легковых автомобилей. Для автобусов и грузового транспорта скопления транспорта не зафиксировано.

"Шегини – Медика"

Именно этот пункт пропуска остается одним из самых загруженных на украинско-польской границе. По состоянию на 12:00 здесь зафиксировано 35 пассажирских транспортных средств в очереди.

Несмотря на ремонтные работы на польской стороне, движение автобусов на п.п. "Медика" продолжается в штатном режиме. Ранее появилась информация о его возможномпрекращении, однако после переговоров между Украиной и Польшей удалось достичь компромисса.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам также станет проще попасть в ЕС через Румынию — благодаря открытию дополнительного маршрута для туристических автобусов. Пограничный пункт "Дяковцы – Раковец" будет работать по новым правилам в течение всего лета 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!