Маск потратил на предвыборную кампанию Трампа целое состояние: озвучена рекордная сумма

Сопредседатель департамента эффективности правительства США (DOGE) миллиардер Илон Маск во время предвыборной кампании Дональда Трампа потратил 288 млн долларов. Фактически он стал самым большим донатором в выборах.

Видео дня

Об этом говорится в публикации издания The Washington Post. Да, накануне выборов Маск помог сформировать America PAC, чтобы поддержать Трампа. America PAC и другие внешние группы смогли тесно координировать свои сообщения и планы по агитации с главными лейтенантами кампании Трампа.

Группа была основана благодаря пожертвованиям не только генерального директора SpaceX, но и многих его близких союзников, включая члена правления Tesla Антонио Грасиаса, соучредителя Palantir и технологического инвестора из Остина Джо Лонсдейла и инвестора Sequoia Capital Шона Магуайра.

В отчете по итогам года, охватывающем период с 26 ноября по последний день декабря, Маск сообщил, что 31 декабря внес 11,2 миллиона долларов взноса в натуральной форме в America PAC для того, что было описано как "стимулирование петиций".

В конце октября Маск заявил, что ежедневно будет раздавать 1 миллион долларов в лотерею для зарегистрированных избирателей в сменных штатах, подписавших петицию в рамках вербовки избирателей в его супер PAC. Тогда он сказал, что America PAC отдаст "1 миллион долларов тому, кто в меняющихся штатах подпишет нашу петицию в поддержку свободы слова и права носить оружие".

Предварительная заявка FEC показала, что 25 ноября Маск внес вклад в натуральной форме в размере почти 40,5 миллиона долларов США для стимулирования петиций, то есть в прошлом году он потратил по меньшей мере 52,7 миллиона долларов США на выплаты подписантам петиции. Платежи обрабатывались через компанию United States of America Inc.

Программа была ограничена зарегистрированными избирателями в Пенсильвании, Джорджии, Неваде, Аризоне, Мичигане, Висконсине и Северной Каролине. Подписавших петицию поощряли передать форму другим избирателям, голосующим в переменных штатах. Лица могли получить 47 долларов США за каждое действительное обращение к зарегистрированному избирателю в изменяющемся штате, а в некоторых штатах, таких как Пенсильвания, стимулы были выше.

"Инвестиции миллиардера в выборы 2024 года уже окупились, поскольку его личное состояние резко возросло после победы Трампа в ноябре. Богатство Маска в значительной степени связано с акциями Tesla, стоимость которых значительно выросла после выборов", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, гендиректора Tesla и SpaceX Илрона Маска назначили главой вновь Департамента эффективности правительства США. Однако руководитель аппарата президента Сьюзи Уайлз поставила миллиардера на место, не позволив ему занять офис рядом с Трампом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!