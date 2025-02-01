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Маск потратил на предвыборную кампанию Трампа целое состояние: озвучена рекордная сумма

Александр Литвин
Mакроэкономика
2 минуты
3,8 т.
Маск потратил сотни миллионов

Сопредседатель департамента эффективности правительства США (DOGE) миллиардер Илон Маск во время предвыборной кампании Дональда Трампа потратил 288 млн долларов. Фактически он стал самым большим донатором в выборах.

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Об этом говорится в публикации издания The Washington Post. Да, накануне выборов Маск помог сформировать America PAC, чтобы поддержать Трампа. America PAC и другие внешние группы смогли тесно координировать свои сообщения и планы по агитации с главными лейтенантами кампании Трампа.

Группа была основана благодаря пожертвованиям не только генерального директора SpaceX, но и многих его близких союзников, включая члена правления Tesla Антонио Грасиаса, соучредителя Palantir и технологического инвестора из Остина Джо Лонсдейла и инвестора Sequoia Capital Шона Магуайра.

В отчете по итогам года, охватывающем период с 26 ноября по последний день декабря, Маск сообщил, что 31 декабря внес 11,2 миллиона долларов взноса в натуральной форме в America PAC для того, что было описано как "стимулирование петиций".

В конце октября Маск заявил, что ежедневно будет раздавать 1 миллион долларов в лотерею для зарегистрированных избирателей в сменных штатах, подписавших петицию в рамках вербовки избирателей в его супер PAC. Тогда он сказал, что America PAC отдаст "1 миллион долларов тому, кто в меняющихся штатах подпишет нашу петицию в поддержку свободы слова и права носить оружие".

Предварительная заявка FEC показала, что 25 ноября Маск внес вклад в натуральной форме в размере почти 40,5 миллиона долларов США для стимулирования петиций, то есть в прошлом году он потратил по меньшей мере 52,7 миллиона долларов США на выплаты подписантам петиции. Платежи обрабатывались через компанию United States of America Inc.

Программа была ограничена зарегистрированными избирателями в Пенсильвании, Джорджии, Неваде, Аризоне, Мичигане, Висконсине и Северной Каролине. Подписавших петицию поощряли передать форму другим избирателям, голосующим в переменных штатах. Лица могли получить 47 долларов США за каждое действительное обращение к зарегистрированному избирателю в изменяющемся штате, а в некоторых штатах, таких как Пенсильвания, стимулы были выше.

"Инвестиции миллиардера в выборы 2024 года уже окупились, поскольку его личное состояние резко возросло после победы Трампа в ноябре. Богатство Маска в значительной степени связано с акциями Tesla, стоимость которых значительно выросла после выборов", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, гендиректора Tesla и SpaceX Илрона Маска назначили главой вновь Департамента эффективности правительства США. Однако руководитель аппарата президента Сьюзи Уайлз поставила миллиардера на место, не позволив ему занять офис рядом с Трампом.

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