Латвия передала Украине мощный трансформатор с Рижской ГЭС: как выглядит. Фото

Украина получила значительную гуманитарную помощь от Латвии, включая трансформатор и трансформаторное масло, что поможет восстановить энергосистему после массированных российских атак. Минэнерго уже совместно с Латвией получило 25 гуманитарных грузов, общая масса которых составляет более 512 тонн, в том числе 70 трансформаторов, что важно для проведения ремонтных работ.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины. "При координации Министерства энергетики Украины наше государство получило гуманитарную помощь от латвийского донора Latvenergo общим весом более 325 тонн ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина получила на помощь трансформатор ТС-250000/330 мощностью 250 МВА, ранее эксплуатировавшийся на Рижской ГЭС, компрессор сжатого воздуха GR110, а также 60 тонн трансформаторного масла. Доставку груза обеспечила латвийская Государственная пожарно-спасательная служба, а расходы на транспортировку были возмещены Европейским Союзом.

"С поставкой высоковольтного трансформатора, масла и компрессора жителям Украины будет предоставлена помощь на бытовом уровне, а также для водоснабжения и теплоснабжения больниц, школ и других объектов. Давайте будем единственными, пока Украина не победит! ", – призвал административный директор АО Latvenergo" Арнис Кургс.

Под руководством Минэнерго Украина уже получила из Латвии 25 грузов энергетического оборудования, весящего более 512 тонн, начиная с марта 2022 года. Среди предоставленного оборудования было 70 трансформаторов разной мощности, спецтехника и другие средства, необходимые для проведения ремонтных работ.

В целом в Украину прибыло 1110 грузов энергетического оборудования весом около 15,3 тысяч тонн от доноров из 36 стран мира. Распределенная помощь охватывает всю территорию страны с основным фокусом на прифронтовой области.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина 24 апреля получила от Европейского Союза (ЕС) второй транш по рекордной программе помощи Ukraine Facility в размере 1,5 млрд. евро. Средства уже поступили на счета Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!