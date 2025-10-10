Кремль получил от ЕС больше денег, чем Украина: 7 стран увеличили импорт нефти и газа из России

Несмотря на поддержку Украины, ряд стран-членов Европейского Союза (ЕС) в 2025 году увеличил показатели импорта энергоресурсов из РФ. В результате за первые восемь месяцев 2025 года ЕС импортировал российских нефти и газа на 11 млрд евро.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Reuters. Отмечается, что в целом, по сравнению с 2022 годом, Евросоюз зависит от российских энергоресурсов на 90%.

Россия получила от ЕС больше, чем Украина

В целом аналитики подсчитали, что за время полномасштабной агрессии ЕС заплатил за российские энергоресурсы более 213 млрд евро. Это значительно превышает сумму, которую Союз потратил на финансовую, военную и гуманитарную помощь Украине, которой за аналогичный период выделили 167 млрд евро.

Впрочем, ЕС запретил большинство закупок российской нефти и топлива, а также объявил о планах прекратить импорт сжиженного природного газа (СПГ) до 2028 года. Сейчас именно на СПГ приходится половина всех энергоресурсов, которые Россия экспортирует в Евросоюз.

Энергетический импорт из России вырос на 21%

Согласно данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в течение января-августа ЕС купил у России энергоресурсов на 11,4 млрд евро – на 21% меньше, чем за тот же промежуток времени 2024-го. Почти половину (более 5 млрд евро) этой суммы заплатили дружественные кремлевскому режиму Венгрия и Словакия. Кроме того, 2,2 млрд евро заплатила Кремлю Франция, а 498 млн – Нидерланды.

Но даже Словакия в 2025 году уменьшила такие закупки. А вот показатели 7 из 27 стран-членов ЕС увеличились – в частности, больше закупать у РФ начали и государства, которые декларируют дружественное отношение к Украине:

Португалия – на 167%;

Нидерланды – на 72%;

Румыния – на 57%;

Хорватия – на 55%;

Франция – на 40%;

Венгрия – на 11%;

Бельгия – на 3%.

Объяснения правительств

В Министерстве энергетики Бельгии связали такую тенденцию с отдельными санкциями ЕС, которые вступили в силу в марте и запретили transshipments – реэкспорт российского СПГ за пределы блока. Поэтому вместо перевалки с корабля на корабль для дальнейшей транспортировки прибывающий СПГ должен быть выгружен в Бельгии, которая является глобальным энергетическим хабом.

Зато в Министерстве энергетики Португалии назвали импорт российского газа незначительным и заверили, что по результатам года его показатели будут ниже, чем в 2024-м. Власти Хорватии и Румынии не предоставили комментариев на запросы по данным.

Как уже сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп требует от ЕС прекратить импорт российских энергоресурсов. На Генассамблее ООН он подчеркнул, что Европа не может "вести борьбу с РФ" и продолжать закупать ее энергоресурсы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!