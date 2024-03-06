Иран захватил танкер с американской нефтью: кражу назвали "конфискацией"

Суд в Иране объявил о "конфискации" танкера Advantage Sweet под флагом Маршалловых островов, который перевозил американскую нефть. Судно было захвачено в Персидском заливе вместе с грузом. Кражу судна и нефти в Иране объяснили "бесчеловечными" санкциями США против этой страны, введенными за нарушения ядерного соглашения.

Решение об изъятии танкера принял Суд Тегерана по международным отношениям, сообщает иранское новостное агентство Tasnim. Решения этого суда не признаются международными институциями. Отмечается, что "конфискация" проводится якобы в пользу иранских пациентов, страдающих буллезным эпидермолизом.

"После судебных разбирательств... иранский суд выдал ордер на конфискацию американского нефтяного груза, перевозимого танкером Advantage Sweet в Персидском заливе. После этого нефтяной танкер был захвачен", – говорится в сообщении.

Иранские СМИ заявляют, что иск о конфискации танкера якобы подали сами пациенты с указанной болезнью из-за того, что "западные санкции, особенно со стороны США, помешали шведской компании Mölnlycke Health Care продавать лекарства в Иран". Сообщается, что пациенты якобы потребовали от Штатов возмещения ущерба в иранском суде.

Речь идет о санкциях, которые США возобновили в мае 2018 года после выхода Ирана из одобренного ООН ядерного соглашения. Санкционный пакет затронул все ключевые сферы экономики Ирана и неоднократно расширялся. По той же причине Иран был отключен от международной межбанковской системы SWIFT.

К слову, в последние годы Иран также укрепил сотрудничество с Россией, чему, очевидно, способствовало ее вторжение в Украину. В ноябре 2023 года США сообщили о получении разведывательных данных касательно именно военного сотрудничества подсанкционных стран. По данным американской разведки, Иран предоставляет России значительное количество:

БПЛА;

управляемых авиационных бомб;

артиллерийских боеприпасов.

РФ со своей стороны также предлагает Ирану "беспрецедентное сотрудничество в сфере обороны". В частности, речь идет о предоставлении иранцам ракет, электроники и ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что запасы обогащенного урана в Иране в 27 раз превышают лимит. На этом фоне в МАГАТЭ выразили обеспокоенность ядерной программой страны.

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