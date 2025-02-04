Хочет объявить себя победителем "в удобный момент": NYT раскрыл истинную цель торговых войн Трампа

Дональд Трамп намеренно начал экономическую войну, в которой правила игры меняются по его собственному желанию, а конечные цели остаются неопределенными. Используя пошлины как инструмент политического шантажа, он создает управляемый хаос, позволяющий ему в любой момент объявить себя победителем, когда это будет выгодно для его рейтинга.

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Об этом пишет The New York Times. Трамп вновь обострил экономическое противостояние с Китаем, введя 10-процентные пошлины на китайские товары. В ответ Пекин объявил о введении пошлин в 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США, а также 10% на нефть и сельскохозяйственную технику.

Казалось бы, пошлины должны стать инструментом защиты экономики США или механизмом принуждения к более выгодным торговым соглашениям. Однако, по словам NYT, на самом деле они все больше выглядят как политическое оружие Трампа – эдакая экономическая "кувалда", которую он применяет против стран, не желающих играть по его правилам. Проблема только в одном: эти правила остаются размытыми, а критерии победы – неопределенными.

Трамп не раз демонстрировал, что его подход к международной торговле строится не на долгосрочной стратегии, а на хаотических, импульсивных решениях. Его цель – не достижение стабильного экономического баланса или четких договоренностей, а возможность в любой момент объявить себя победителем.

Примером этого является отношение Трампа к Канаде и Мексике. Он сначала ввел пошлины для всех трех соседей, заявляя, что хочет ограничить поток мигрантов и наркотиков. Однако впоследствии он отложил санкции для Канады и Мексики на 30 дней, заявив, что якобы достиг уступок от обеих стран.

Трюдо назначил "царя фентанила" и создал новые подразделения по борьбе с наркотрафиком, а Мексика пообещала отправить 10 000 военных на границу. Канадские власти еще до этого развернули масштабную программу контроля границ стоимостью $1,3 млрд, а Мексика уже значительно усилила пограничный контроль в 2021 году – то есть все эти "договоренности" были просто формальностью. Сам Трамп, отвечая на вопросы журналистов о том, какие конкретные действия Канады могли бы предотвратить пошлины, лишь отмахнулся, сказав, что он не знает.

Китай, как и остальной мир, сталкивается с тем же феноменом – непрогнозируемой и хаотической политикой США. В ответ на американские пошлины Пекин ввел свои тарифы, однако не стал разрывать торговые связи полностью, заявив о готовности к переговорам.

По данным The Wall Street Journal, Китай стремится вернуться к договоренностям первого этапа торгового соглашения 2020 года, которое предполагало увеличение китайского импорта американских товаров на $200 млрд. Однако, по словам издания, это не устраивает Трампа – его цель не компромисс, а демонстрация силы.

Против Колумбии Трамп применил такую же тактику, что и против Китая и Канады. Когда эта страна отказалась принимать военные рейсы США с депортированными мигрантами, Трамп просто пригрозил ей тарифами – и Колумбия быстро отступила.

Но проблема в том, что даже те страны, которые пытаются играть по его правилам, не получают никаких гарантий. Канада усиливает контроль над наркотрафиком, Мексика привлекает войска к границе, Китай предлагает экономические уступки – но Трамп все равно оставляет за собой право в любой момент изменить курс и заявить, что они "не сделали достаточно".

"Он преуспевает в хаосе, он преуспевает в условиях неопределенности", – описал эту тактику бывший посол США в Панаме Джон Фили. Трамп не устанавливает четкие правила игры – и именно это делает его торговую войну бесконечной.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, заявления по поводу российско-украинской войны, которые в последнее время делают президент США Дональд Трамп и представители его администрации, имеют первоочередную цель – посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров. США имеют рычаги влияния на Россию, использование которых способно ослабить российскую экономику и возможности продолжать воевать.

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