В 2025 году ФЛП ("ФОПов"), у которых есть наёмные работники, обязали сдавать отчётность по налогам с этих работников не ежеквартально, как раньше, а ежемесячно.

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Чтобы избежать лишней бюрократии, ФЛП посоветовали своим работникам тоже стать ФЛП (для которых они тогда уже не работодатели, а контрагенты-заказчики) и отчитываться вместе с ними ежеквартально (если только бывшие наёмники не наберут работников уже себе).

И тут неожиданно для многих выяснилось, что налоги с бывших работников, ставших теперь (с исключительно антибюрократической целью!) самостоятельными ФЛП 3-й группы, оказались гораздо меньшими, чем были бы в случае продолжения их "неволи"!

Вместо НДФЛ 18% - единый налог 5%;вместо ЕСВ 22% на всю зарплату, который уплачивал работодатель, вынужденный соответственно "недоплачивать" работнику (ведь кошелёк - тот же!), новый ФЛП группы 3, бывший ранее этим работником, уплачивает те же 22% лишь с минимальной зарплаты, а не с фактического размера дохода;мвоенный сбор вместо новых 5% - 1%.

К примеру, в случае месячного дохода нового ФЛП 20 тыс. грн, что были когда-то его зарплатой, новый третьегруппный ФЛП уплачивает:не 3,6 (изнутри) + 4,4 (которые были снаружи) + 1.0 (что были бы изнутри) = 9,0 тыс. грн, а лишь 1,0 + 1,76 (22 процента с минимальных 8 тыс.) + 0,2 = 2.96 тыс. грн, то есть в три с лишним раза меньше!И когда неуклюжее государство зачем-то научило таким образом предпринимателей и их наёмных работников "оптимизировать" налоги, оно после этого планирует вернуться к квартальной отчётности, как бы закрывая свои курсы по налогоизбеганию, которые так славно для них всех устроила.Заодно и количество "самостоятельных ФЛП" выросло, так что есть о чём бодро отчитаться. Но то уже - несколько иная "отчётность"…