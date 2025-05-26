Госдолг Украины вырос до 180 млрд долларов, но есть нюанс: Гетманцев рассказал, что происходит с финансами

За апрель 2025 года государственный долг Украины вырос на 5% и достиг 180 млрд долларов, обусловленный преимущественно финансированием со стороны ЕС. Однако, значительную часть прироста составляют условные долговые обязательства, которые обслуживаются за счет доходов от замороженных активов России.

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Об этом рассказал председатель Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), ссылаясь на официальные данные Министерства финансов. По состоянию на 30 апреля 2025 года:

совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в гривневом эквиваленте составил 7 480,3 млрд грн ;

; в валютном эквиваленте - 180 млрд долларов США.

По сравнению с предыдущим месяцем, долг вырос. Сейчас зафиксированы такие роста:

на 5% в гривнах (+357,1 млрд грн);

(+357,1 млрд грн); на 4,8% в долларах (+8,2 млрд долларов).

Это самый большой месячный прирост долга за последний год. А за январь-апрель долг вырос на 7,3% в гривнах и 8,4% в валютном эквиваленте - то есть на 499,3 млрд грн и 13,9 млрд долл. соответственно.

Ключевым фактором роста долга стали финансовые обязательства перед Европейским Союзом, возникшие в рамках новой финансовой инициативы стран G7 - Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). В рамках этой инициативы Украина получила:

7 млрд долл. условного долга от ЕС и Канады (считаются как условные долговые обязательства);

от ЕС и Канады (считаются как условные долговые обязательства); 3,3 млрд долл. макрофинансовой помощи от ЕС в рамках Ukraine Facility - льготного займа, проценты по которому погашает сам Евросоюз.

Важно, что по условиям механизма ULCM (о сотрудничестве между Украиной и ЕС), эти средства не подлежат возврату из госбюджета, а должны обслуживаться за счет доходов от замороженных российских активов. Кредитор (ЕС) имеет право требовать возврата таких средств только в случае получения репараций со стороны РФ.

Еще одним фактором, который повлиял на рост долларового эквивалента госдолга, стало укрепление евро. С начала 2025 года курс евро по отношению к доллару вырос более чем на 10%, что автоматически повысило номинальную долларовую стоимость обязательств, номинированных в евро.

В то время, как внешний долг стремительно растет, прямой внутренний государственный долг наоборот - сокращается. За 4 месяца 2025 года:

внутренний долг в гривнах уменьшился на 1,8% (-33,4 млрд грн);

(-33,4 млрд грн); из-за низкой активности на рынке ОВГЗ, объем их размещения оставался слабым.

Текущая структура госдолга

74,5% – внешний долг;

– внешний долг; 25,5% – внутренний;

– внутренний; 76,4% – валютный долг (включая валютные ОВГЗ);

– валютный долг (включая валютные ОВГЗ); 23,6% – долг в гривне;

– долг в гривне; 67,7% – долг с фиксированной ставкой;

– долг с фиксированной ставкой; 32,3% – долг с переменной ставкой.

Гетманцев предложил Министерству финансов расширить статистику государственного долга, в частности - выделить в отдельную категорию условные обязательства по инициативе ERA. Сейчас такие суммы учитываются в общем госдолге, хотя фактически они не подлежат стандартному обслуживанию и не создают немедленного долгового давления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские предприниматели должны быть готовы к возможным изменениям в налоговой политике, в частности по НДС (налог на добавленную стоимость) и НДФЛ (налог на доходы) в 2026 году. Международное сообщество также рассматривает возможность использования замороженных российских активов для финансирования потребностей Украины, однако этот процесс требует согласования и внесения изменений в законодательство.

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