'Это не благотворительность': Госдеп США анонсировал четыре пакета экономической помощи Украине на полмиллиарда долларов

Соединенные Штаты Америки выделяют Украине четыре больших пакета экономической помощи во время войны. Они направлены на поддержку сельского хозяйства в нашей стране, транспортную сферу, а также на реализацию совместных проектов правительства и Всемирного банка и на профессиональную подготовку украинцев.

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Об этом рассказал заместитель госсекретаря США по управлению и ресурсам Ричард Варма. Американское чиновник отметил: украинская экономика растет, поэтому это не благотворительность, а довольно выгодные инвестиции.

Свое выступление в Центре международных и стратегических исследований в Вашингтоне американец начал со стихотворения Тараса Шевченко:

"Мой Боже милый, снова лихо!.. Ведь было любо, было тихо; Мы начали снимать Своим невольникам оковы. Но хлюп!.. И вновь течет мужицка кровь!"

Господин Варма подчеркнул – "Украина многое может предложить миру в экономическом плане". Он напомнил об украинских месторождениях титана, лития, графита и редкоземельных элементов; об энергетическом потенциале, включая крупнейшее хранилище газа в Европе; о самых больших в мире запасах чернозема, на котором только за этот год созрело и было передано продовольствие 100 миллионам потребителей – "с потенциалом кормить ежегодно на 500 миллионов ртов больше".

"Но наибольшим достоянием Украины являются люди – такие, как Игорь Сикорский, родившийся в Украине пионер авиации, который учился в Киеве, после чего строил первые в мире вертолеты и самолеты", – отметил господин Варма.

" Предпринимательским устремлениям украинцев вообще нет равных. Только в прошлом году в Украине было зарегистрировано 37 тысяч новых предприятий, и более половины из них были основаны женщинами", – добавил американец.

Таким образом, "экономическая помощь" Украине действительно не является помощью – это перспективная инвестиция, подчеркнул он.

По словам г-на Вармы, в четыре пакета указанной "помощи-инвестиции" входит 74,7 миллиона долларов в поддержку сельскохозяйственного сектора Украины.

Еще 223 миллиона – на восстановление транспортной инфраструктуры и логистики.

35 миллионов в рамках программы Project Preparation Facility – для увеличения количества готовых строительных проектов "от десятков до сотен".

И 105 миллионов - на обучение украинцев для будущей работы в "различных отраслях".

"Это поворотный период для Украины и на поле боя, и в ее экономическом восстановлении. Вот почему Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами продолжают оказывать мощную поддержку Украине", – отметил Варма.

Как сообщал OBOZ.UA, новый американский лидер Трамп может попытаться отменить 20-миллиардный кредит Украине, сняв санкции с активов РФ. Однако республиканцы, вероятно, выступят против этого. Также европейская часть помощи остается вне влияния внутриполитических изменений в США.

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