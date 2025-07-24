"Это исторический прецедент": Ощадбанк подает новый иск против РФ в международный арбитраж

Государственный Ощадбанк запустил юридический процесс, ведущий к новому арбитражу против России. У государства-агрессора требуют компенсацию за ущерб на юге и востоке Украины. Точная сумма пока что не озвучивается.

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Об этом официально сообщили в Ощадбанке. Ситуацию также прояснил председатель Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный.

"Это больше чем дело одного банка. Это исторический прецедент. Украинский бизнес, опираясь на верховенство права, на силу международной юридической практики, абсолютно обоснованно идет к справедливому решению в отношении действий государства-агрессора за незаконную экспроприацию имущества на нашей суверенной территории. Опыт "Ощада" важен и для других компаний, которые могут тоже выступить в защиту своих активов через отстаивание своих интересов в международном суде", – объяснил глава НБУ, добавив, що другим банкам следует обратить внимание на кейс госучжреждения.

Детали

Ощадбанк направил Российской Федерации уведомление о возникновении спора по Соглашению между Украиной и Россией о поощрении и взаимной защите инвестиций.

по Соглашению между Украиной и Россией о поощрении и взаимной защите инвестиций. Причиной спора является потеря значительного объема имущества и невозможность осуществления хозяйственной деятельности на территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

на территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Убытки были нанесены "Ощаду" во время полномасштабной войны – после 24 февраля 2022 года.

Российская Федерация должна в течение шести месяцев выплатить Ощадбанку "быструю, адекватную и эффективную" компенсацию за все нанесенные ему убытки.

"быструю, адекватную и эффективную" компенсацию за все нанесенные ему убытки. Если компенсации не будет, Ощадбанк передаст дело на решение международным арбитражным судом (и Пышный, и руководство банка считают такой вариант развития событий наиболее вероятным).

"Мы не ожидаем, что страна-агрессор добровольно возместит нанесенные ею значительные убытки. Мы готовы к борьбе для защиты наших прав и получения компенсации за потерянные нами инвестиции", – заявил зампредседателя правления Ощадбанка Арсен Милютин.

Ощадбанк уже выигрывал суды против РФ. Список:

Первый арбитраж на 1,1 млрд долл. Ощадбанк выиграл арбитражный спор о компенсации убытков, причиненных в результате аннексии Крыма в 2014 году, – по делу, к слову, был собрано 30 тыс. страниц доказательств общим весом 70 кг.

Ощадбанк выиграл арбитражный спор о компенсации убытков, причиненных в результате аннексии Крыма в 2014 году, – по делу, к слову, был собрано 30 тыс. страниц доказательств общим весом 70 кг. Арест активов агрессора во Франции. В апреле банк уже зарегистрировал арест на активы России во Франции на сумму 87 млн евро как часть этой компенсации.

В апреле банк уже зарегистрировал арест на активы России во Франции на сумму как часть этой компенсации. Отклонение апелляции РФ. В начале июля-2025 Апелляционный суд Парижа отклонил апелляцию России, которая пыталась заморозить процесс ареста активов.

"Ощад" начал эту борьбу 11 лет назад, когда я еще возглавлял банк. Команда осознавала, что не будет быстрых побед, ведь это сложный юридический процесс. Но это не значит, что справедливость недостижима", – заявил Пышный.

Как сообщал OBOZ.UA, с Россией судится не только Ощадбанк. В частности, недавно "Нафтогаз" начал процесс взыскания с "Газпрома" 1,37 млрд долл. Сумма включает долг за услуги по организации транзита газа в соответствии с соглашением 2019 года, штраф и компенсацию юридических расходов.

В целом, как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, Украина уже выиграла арбитражные дела против "Газпрома" на сумму 6,9 млрд долл. На данный момент готовятся дипломатические шаги для взыскания этих средств.

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