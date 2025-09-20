"Эта проблема с нами навсегда": названа одна из главных угроз для экономики Украины

Украина уже сегодня сталкивается с серьезным кризисом на рынке труда, что стало одной из главных экономических угроз для будущего страны. Эта проблема обусловлена войной, мобилизацией и массовым выездом молодежи за границу.

Об этом заявил глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник. По его словам, кризис не закончится после завершения войны.

"Самая большая проблема Украины в ближайшие десятилетия – это нехватка рабочих рук, потребителей и налогоплательщиков. Эта проблема останется с нами навсегда", – считает Воскобойник.

Главные угрозы

Нехватка рабочих рук, которая приводит к серьезному демографическому давлению на экономику:

по оценкам Министерства экономики, к 2032 году Украине понадобится дополнительно около 4,5 млн работников ;

; Международная организация труда прогнозирует еще худший сценарий – до 8,2 млн.

Миграция молодежи

Одной из главных причин выезда является страх мобилизации – родители пытаются вывезти сыновей за границу, опасаясь снижения мобилизационного возраста.

На этом фоне родители не видят смысла оставлять в стране и дочерей, если уйдет мужское население.

Уменьшение числа выпускников

Из-за демографической ямы 90-х годов количество выпускников школ постоянно уменьшается – в 2025 году их было всего 360 тысяч , и эта цифра ежегодно падает.

, и эта цифра ежегодно падает. Это прямо влияет на трудовой потенциал страны – многие также выбирают обучение за рубежом, где и планируют остаться жить.

По словам Воскобойника, Украине нужна честная и прозрачная государственная политика, чтобы побудить людей возвращаться. По мнению эксперта, это единственный способ показать, куда движется Украина и какой она будет после окончания войны.

Бизнес уже нанимает иностранцев

Пока кризис на рынке труда обостряется, в частном секторе начал расти спрос на иностранных работников. Им уже платят зарплаты на уровне средних в государстве, а некоторым – даже значительно больше, до $800.

Больше всего предложений для иностранцев фиксируется в центральных и прифронтовых регионах: Харькове, Днепре, Запорожье. Чаще всего речь идет о рабочих из Индии и Бангладеш, которых нанимают в таких сферах:

логистика;

производство;

строительство.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в то же время глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призывает не полагаться на трудовых мигрантов в послевоенном восстановлении страны. Он объяснил это тем, что эти люди не настроены на работу, а также культурными различиями, языком и незнанием ими местных законов.

