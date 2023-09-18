ЕС готовит новые санкции против России: Bloomberg узнал, что войдет в новый пакет ограничений

В Евросоюзе готовы начать обсуждение нового, 12-го по счету, пакета санкций против России. Ожидается, что это произойдет уже в октябре, а ограничения будут касаться, в частности, импорта алмазов. Впрочем, по прогнозам, согласование новых санкций будет проходить в очень напряженной атмосфере – ведь, в частности, предыдущие попытки ввести санкции против российских драгоценных камней не были успешны из-за сопротивления ведущих стран-импортеров. В частности, Бельгии.

Об этом сообщает Bloomberg. Там напоминают: тогда нежелание вводить ограничения против российских алмазов объясняли тем, что "простой запрет – без разработки дополнительных механизмов – не обеспечит желаемого результата, ведь Россия "просто переместит торговлю драгоценными камнями в другие места".

Напомним: NYT отмечает, что Россия является крупнейшим в мире поставщиком мелких алмазов. По данным правительства США, в 2021 году на долю этих драгоценных камней пришлось более 4,5 млрд долларов российского экспорта, что делает алмазы одним из основных источников неэнергетических доходов РФ.

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Какие еще могут ввести санкции

Новый пакет ограничений, подчеркивается, скорее всего, также будет включать усиление мер по противодействия обхода Россией уже действующих санкций. А также долгожданное предложение по использованию для помощи Украине прибыли, полученной от замороженных активов центрального банка РФ.

"В рамках обсуждений Еврокомиссия выдвинет предложения по введению налога на непредвиденные доходы на прибыль, замороженную активами российского центрального банка в клиринговых палатах – несмотря на противодействие со стороны Европейского центрального банка. Поскольку активов Цетробанка РФ заморожено примерно на 200 млрд евро, некоторые европейские лидеры призвали направить часть этой суммы на восстановление Украины", – рассказали аналитики.

Помимо этого, группа стран, в которую входят Польша и балтийские государства, призывают также ввести дополнительные ограничения в сфере торговли российским сжиженным газом и санкции в сфере IT-услуг. Кроме того, они призывают к ограничениям, связанным с атомной энергетикой.

Впрочем, признают аналитики, подобные предложения Варшавы и стран Балтии отклонялись ЕС уже не раз – "поскольку против них выступает слишком много государств-членов союза".

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем Европейский Союз запретил жителям России ввозить автомобили, зарегистрированные в РФ, поскольку расценивает это как запрещенный импорт. Причем неважно, используется транспортное средство в частных или коммерческих целях.

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