"Демонстрируют поддержку, но наносят вред": Франция тайно поддержала Польшу и хочет ввести новое ограничение в торговле с Украиной

Франция тайно договорилась с Польшей о поддержке ограничения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Из-за таких ограничений Украина может потерять около 1,2 млрд евро доходов.

Об этом со ссылкой на источники среди дипломатов сообщает POLITICO. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск встретились во время саммита Веймарского треугольника в Берлине, где выступили с призывом поддержать Украину. Тем не менее, два лидера также заключили соглашение о согласовании отношений между Парижем и Варшавой, заявили дипломаты.

Изменение в правилах импорта, на котором настаивает Польша и которую поддержала Франция, будет стоить Украине 1,2 миллиарда евро доходов от торговли, согласно оценкам Еврокомиссии, на которые ссылаются два дипломата. "Это огромное сокращение для страны, нуждающейся во всей помощи, которую она может получить", - сказал один из дипломатов.

"Государства-члены, которые демонстрируют свою поддержку Украине, также наносят наибольший ущерб стране", – пояснил он. Этот спор, если его не решить быстро, может омрачить саммит лидеров ЕС в Брюсселе. Недавно европейские законодатели проголосовали за введение ряда ограничений на предложение Еврокомиссии продлить беспошлинный импорт для Украины в год. Эти поправки заставили три ветви ЕС – Совет, Европарламент и Еврокомиссию – снова сесть за стол переговоров для поиска компромисса.

После пленарного голосования в парламенте большинство стран ЕС, похоже, было готово придерживаться своей позиции на межинституционных переговорах и заставить парламент согласиться с их решением принять продолжение без изменений. По словам трех дипломатов ЕС, близких к переговорам, после встречи в Берлине Франция присоединилась к лагерю меньшинств во главе с Польшей, которое настаивает на дальнейших ограничениях украинского импорта в блок.

Эти предложенные ограничения добавят разные крупы и мед к перечню продуктов, подпадающих под ограничение импорта. Раньше ввели на украинский сахар, мясо птицы и яйца.

ак сообщал OBOZ.UA, Польша еще в прошлом году запретила ввоз рапсового шрота из Украины. Однако поляки до сих пор завозят его из Беларуси. Также Польша, несмотря на все запреты и санкции, покупает российскую агропродукцию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!