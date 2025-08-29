"Давно сошло с рельсов": госсекретарь США объявил об официальном закрытии USAID
Агентство США по международному развитию (USAID) официально переходит в стадию ликвидации. Процесс возглавит директор Управления управления и бюджета США (OMB) Рассел Вот.
Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио. При этом само агентство он охарактеризовал как "давно сошедшее с рельс".
"С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. А после того, как небольшой набор основных программ был передан в Государственный департамент, USAID официально переходит в режим ликвидации", – говорится в сообщении.
Напомним: решение о сокращении финансирования USAID администрация президента США Дональд Трампа приняла еще в январе – сразу после его вступления в должность. Аргументировали этот шаг в Белом доме желанием сократить чрезмерные расходы бюджетных средств.
Пострадала от этого решения и Украина. Ведь она была была одним из основных средств американской помощи через USAID.
В целом, USAID инвестировало и поддержало 29 различных сфер в 158 странах мира. Среди ключевых направлений его деятельности выделялись:
- Экономическое развитие и торговля.
- Гуманитарная помощь.
- Образование.
- Энергетика.
- Развитие инфраструктуры.
- Технологии и пр.
Действовало же агентство с 1961 года. Став за это время одним из главных инструментов внешней политики США.
В то же время, ранее Рубио утверждал: США переходят к новой модели поддержки других государств. По его словам, ее суть будет заключаться в отказе от обычной помощи в пользу работы на партнерских основаниях.
"Мы делаем ставку на торговлю вместо подачек, на инвестиции вместо зависимости. Начинается новая эра глобального партнерства, мира и процветания", – сказал госсекретарь в июле.
