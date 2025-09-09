Представьте: форма ведения бизнеса, которая существовала десятилетиями, внезапно исчезает из правового поля. И речь не о чем-то малоизвестном, а о хорошо знакомых частных предприятиях (ЧП). С 28 августа 2025 года вступил в силу Закон Украины №4196-IX "Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц" (далее – Закон № 4196).

Что это означает для владельцев бизнеса? По сути — принудительную трансформацию: каждое ЧП должно стать либо обществом с ограниченной ответственностью (ООО), либо акционерным обществом (АО). И сделать это нужно не позднее чем за три года.

Почему эти изменения неизбежны, как выглядит алгоритм перехода и что делать уже сегодня — объясняет юрист AC Crowe Ukraine Виктория Карпова.

Что говорит закон?

Закон №4196 запрещает создание новых ЧП с 28 августа 2025 года.

А уже действующие частные предприятия должны пройти "перерождение" — до 28 августа 2028 года. В течение этого переходного периода они обязаны обновить свои уставы и выбрать новую организационно-правовую форму.

Пошаговый алгоритм преобразования ЧП в ООО:

Принятие решения – собственник официально фиксирует намерение изменить форму, создает комиссию или определяет ответственных лиц.

Нотариальное заверение – подтверждение решения, что придает ему юридическую силу.

Уведомление государственных органов – внесение информации в ЕГР и запуск периода для заявления требований кредиторов.

Подготовка документов – разработка нового устава ООО, протоколов собрания участников и других необходимых документов.

Регистрация ООО – завершающий этап в ЕГР.

Передача активов и обязательств – официальный перенос бизнеса на новую юридическую платформу.

Почему не стоит откладывать?

Трансформация ЧП в ООО — это не просто формальность. Это ключ к сохранению легального статуса бизнеса, непрерывности операций и избежания правовых рисков. Чем быстрее владельцы начнут действовать, тем меньше шансов натолкнуться на бюрократические ловушки под конец переходного периода.