АМКУ не видит признаков сговора на топливном рынке: цены росли из-за рыночных факторов

Антимонопольный комитет Украины не нашел доказательств сговора между участниками топливного рынка во время недавнего роста цен. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил глава АМКУ Павел Кириленко.

"В настоящее время АМКУ на основании уже полученных проанализированных данных не зафиксированы по состоянию на сегодняшний день доказательств относительно сговора участников рынка по повышению цен", – подчеркнул Кириленко.

Расследование, начатое 9 марта, предварительно указывает на рыночную природу подорожания. По словам Кириленко, речь идет о комплексе факторов – от роста стоимости импортного ресурса до валютных колебаний, логистических расходов и таможенных платежей. В то же время операторы рынка уже сигнализируют о готовности пересматривать цены в сторону снижения.

"Рынки нефтепродуктов в нашей стране нерегулируемые. Ценообразование свободное и рыночное", – добавил Павел Кириленко.

В Антимонопольном комитете подчеркивают, что анализ причин резкого подорожания бензина и дизельного топлива был комплексным и продолжается. Регулятор планирует и дальше применять доступные инструменты контроля за рынком.

Отдельно Кириленко обратил внимание на подходы ЕС: даже в условиях роста цен антимонопольные органы европейских стран в большинстве своем ограничиваются мониторингом, не открывая дел без прямых доказательств сговора.

Что стоит за ростом цен

Ценовая динамика на украинском рынке горючего формировалась на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и нарушения логистики через Ормузский пролив, один из ключевых маршрутов поставки нефти.

По состоянию на 9 марта средняя цена бензина А-95 выросла на 65 коп. – до 69,02 грн/л, дизельного топлива – на 2,50 грн, до 71,6 грн/л.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко прогнозирует потенциальное снижение цен в случае дальнейшего снижении мировых котировок нефти. По ее словам, ситуация с запасами на внутреннем рынке остается стабильной.