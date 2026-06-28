Административное сдерживание цен на электроэнергию приводит к дефициту вместо защиты потребителей — Омельченко

Попытки государства сдерживать цены с помощью ценовых ограничений уже продемонстрировали свою неэффективность на других рынках и могут иметь аналогичные последствия для рынка электроэнергии. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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По его словам, Украина уже пережила подобную ситуацию на рынке нефтепродуктов после начала полномасштабной войны, когда административное ограничение цен фактически привело к исчезновению топлива с АЗС.

"Сразу после введения этого регулирования все нефтепродукты исчезли у нас с АЗС, их не было где-то 2–3 месяца", — напомнил Омельченко.

Эксперт считает, что государство должно контролировать рынки с помощью конкуренции и антимонопольных механизмов, а не через жесткие ценовые ограничения. По его мнению, ценовые ограничения на рынке электроэнергии и газа продолжают создавать искажения и сдерживают нормальную работу рынка.

"Хотя почему-то оставили эти прайс-кепы на рынке электроэнергии и на рынке газа. Они тоже неэффективны, тоже приносят очень много вреда", — отметил он.

Ранее координатор экспертных групп "Экономической экспертной платформы" Олег Гетман заявил, что постепенная отмена прайс-кепов поможет выровнять финансовый баланс энергетического рынка.