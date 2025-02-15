2,4 млрд грн убытков: 'Нафтогаз' продал запасы газа осенью по заниженным ценам – Макогон

Украина могла подготовиться к зиме заранее, однако вместо закупки более дешевого газа летом "Нафтогаз" допустил серьезные просчеты, что привело к необходимости покупать топливо по рекордно высоким ценам. Об этом заявил бывший глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон, пишет Mind.

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"Теоретически Украина может гарантированно импортировать 50 млн куб. м газа ежесуточно, но мы должны понимать, что это будет стоить очень дорого. Цены в ЕС сейчас на пике и достигли 600 евро за 1000 куб. м. Тогда как летом прошлого года "Нафтогаз" мог заранее подготовиться к сложной зиме, но 3 средств на своих счетах", – подчеркнул Макогон.

По его словам, ситуацию еще больше усложнили решения "Нафтогаза" осенью, когда компания пошла на продажу части запасов газа по цене, значительно ниже рыночной.

"Еще более непонятными действия "Нафтогаза" были осенью, когда он продал до 200 млн куб. м газа промышленным потребителям примерно по 15 тыс. грн за 1000 куб. м, чем дополнительно уменьшил свои запасы, но теперь вынужден импортировать газ по меньшей мере по 27-28 тыс. грн за 1000 куб. Только эта операция могла причинить "Нафтогазу" 2,4 млрд грн ущерба", – отметил Макогон.

Недавно министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина дополнительно нуждается в не менее 1 млрд куб. м до конца этого года, а Временная следственная комиссия Верховной Рады по ценообразованию в энергетике инициировала аудит "Нафтогаза" из-за дефицита газа.