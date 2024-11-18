$105-132 млн: Куюн оценил стоимость сети АЗС Shell в Украине

Директор аналитической компании "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн оценил стоимость сети автозаправочных станций Shell в Украине в $105-132 млн.

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Свою оценку эксперт, исследующий рынок нефтепродуктов, опубликовал на своей странице в Facebook.

"На мой взгляд, станции Shell могут стоить $0,8-1 млн. Сеть имеет 132 АЗС, из которых сегодня работает около 120 – насколько я понимаю, работа остальных станций прекращена из-за опасности для персонала. То есть речь идет о $105-132 млн. Это при том, что сама Shell заявляет об инвестициях в $460 млн", – пояснил Куюн.

Напомним, в октябре 2024 года Фонд госимущества Украины стал владельцем 49% уставного капитала ООО "Альянс Холдинг", которому принадлежит сеть автозаправочных станций Shell в Украине.

Эта часть ранее принадлежала подсанкционному российскому бизнесмену Эдуарду Худайнатову. Решением Высшего антикоррупционного суда его украинские активы были взысканы в доход государства.