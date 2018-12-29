Жесткие санкции ЕС против России вступили в силу: как ударили

В субботу, 29 декабря, вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019 года (чтобы посмотреть видео по теме, доскрольте до конца страницы).

В пятницу, 28 декабря, документ о продлении санкций опубликовали в Официальном журнале ЕС. Таким образом решение вступило в силу на следующий день после публикации.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Секторальные санкции от 21 декабря введены из-за агрессии против Украины. Срок действия был связан с полным выполнением Минских соглашений решением ЕС от 19 марта 2015 года, которое, как было предусмотрено, начало действовать 31 декабря 2015. С тех пор Минские соглашения не были выполнены, поэтому санкции остаются в силе.

Первоначально санкции были введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на агрессию России против Украины.

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Меры, которые были продлены ЕС, включают:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов, и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

введение запрета на экспорт и импорт торговли оружием;

установление запрета на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Также приняты дополнительные меры, в том числе: запрет на выдачу виз и замораживание активов против 164 человек и 44 субъектов до 15 марта 2019 года.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, шесть моряков получили ранения.

Министры иностранных дел стран ЕС 10 декабря утвердили решение о введении санкций против 9 лиц, ответственных за организацию "выборов" в ОРДЛО.

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Кроме того, Бельгия и Литва выступили за введение дополнительных санкций против России из-за агрессии в Черном море. Также Сейм Литвы призвал Евросоюз, НАТО, ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ПАСЕ усилить санкции против РФ из-за ее агрессии против Украины.