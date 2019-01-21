Жесткие санкции ЕС против России: кто попал под удар

В понедельник, 21 января, Cовет министров иностранных дел Eвросоюза одобрил санкции за химоружие. В списке фигурируют руководитель Генерального разведывательного управления России и его заместитель (чтобы посмотреть видео по теме, доскрольте до конца страницы).

Как сообщается в официальном заявлении на сайте ЕС, ограничительные меры затронули девять человек - четырех россиян и пятерых сирийцев.

"Эти санкции включают двух должностных лиц ГРУ, а также руководителя и заместителя начальника ГРУ, ответственного за хранение, транспортировку и использование в Солсбери (Великобритания) ядовитого нервного агента в выходные дни 4 марта 2018 года", — сказано в решении ЕС.

Отмечается, что санкции также наложены на сирийское предприятие, ответственное за разработку и производство химического оружия, Научно-исследовательский центр (SSRC), а также на пять сирийских должностных лиц, непосредственно участвующих в деятельности SSRC.

"Санкции включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц, а также замораживание активов для юридических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещено предоставлять доступ к перечисленным средствам. Это решение способствует усилиям ЕС по борьбе с распространением и применением химического оружия, которое представляет серьезную угрозу международной безопасности", — подчеркивается в заявлении.

Правовые акты, включая имена причастных лиц, опубликованы в Официальном журнале ЕС от 21 января 2019 года.

Руководителем ГРУ в настоящее время является вице-адмирал Игорь Костюков. Он сменил на этом посту Игоря Коробова, который умер 21 ноября 2018 года. Предшественник Коробова умер в 2016 году.

На данный момент Костюков находится под американскими санкциями. Ему присвоено звание Героя России.

Игорь Костюков ТАСС

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини уверена, что введенные санкции против сотрудников ГРУ из-за дела Скрипаля в рамках нового режима сообщества по химоружию, имеют прочную законную базу.

С соответствующим заявлением она выступила на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, послы ЕС в среду, 16 января, согласовали введение санкций против четырех лиц, которых подозревают в причастности к отравлению "Новичком" экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

История скандала:

Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ.

Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.

Отравление Скрипаля спровоцировало усиление санкций против России.

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