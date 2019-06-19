Жена Медведчука сменила партнера в РФ и усилила позиции в нефтебизнесе

Жена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко контролирует уже не 50%, а 61% российской компании "НЗНП Трейд", которая бурит нефтяные скважины в Ханты-Мансийском автономном округе России.

Как сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на журналистов "Схем", бизнес-партнер Марченко, компания российского бизнесмена-агрария Сергея Кислова вышла из соучредителей предприятия в конце мая.

Так, доля кипрской компании Ventolor Holding LTD, которой единолично владеет Оксана Марченко через Tumillon Investments Ltd, выросла с 50,1% до 61%. Доля в "НЗНП Трейд" Натальи Лавренюк выросла с 14,9% до 25%.

Остальные 14% достались АО "Финконсалтпро", которым владеет Родион Николян. До последнего времени он занимался популяризацией малой авиации, был соучредителем ряда аэроклубов в России, также до сих пор является соучредителем "Фонда содействия развитию авиации общего назначения".

По состоянию на конец мая структура кипрских фирм также не менялась – бенефициаром значилась Оксана Марченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведчук лично признался, что Марченко владеет бизнесом в России. При этом он уточнил, что "она владеет, а управляю я".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!