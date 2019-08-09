Зеленский захотел открыть рынок земли: НБУ объяснил, готова ли Украина

Национальный банк Украины считает, что земельная реформа, которая позволит открыть рынок земли в 2020 году, будет хорошим шагом для банковской системы.

"Земля – актив. Банковская система готова к работе с землей. Для банковской системы это будет хорошим шагом, потому что это означает, что появляется дополнительный актив, который может выступать в качества обеспечения", – сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб в интервью Financail Observer.

По его словам, на сегодняшний день рынок земли в Украине уже существует. Однако он находится в тени, поэтому цены на землю не соответствуют реальности.

В Национальном банке считают, что реформа позволит решить эту проблему.

Сологуб также отметил, что Международный валютный фонд не будет предлагать Украине немедленно провести земельную реформу, но этого может требовать Всемирный банк.

НБУ считает, что земельная реформа будет хорошим шагом для банковской системы

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил о планах провести в Украине земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году.

Также президент сообщил, что в последующие годы экономика Украины будет расти на уровне 5-7%.

"В последующие годы Украина будет стремительно расти – до 5-7% в год. Уже этой осенью будет проведен ряд необходимых реформ, которые позволят сделать Украину "магнитом" для иностранных инвесторов", – подчеркнул Зеленский.

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