Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Как информирует пресс-служба главы государства, Георгиева поприветствовала принятие закона об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, отметив, что он защищает налогоплательщиков в Украине.

Она сообщила, что утверждение Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время.

"Благодарю за стабильное партнерство и конструктивный диалог. Рад, что утверждение Советом директоров Фонда программы сотрудничества с Украиной состоится в ближайшее время", – сказал Зеленский.

Георгиева и Зеленский на экономическом форуме в Давосе в январе 2020 года. Иллюстрация censor.net.ua

Также стороны обсудили ситуацию с пандемией коронавируса в мире и в Украине. Зеленский подчеркнул, что страна уже больше недели находится на плато заболеваемости.

Собеседники согласились, что переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансовой поддержки во время пандемии.

"К сожалению, статистика заболевших за день в Украине остается еще довольно высокой, но в то же время растет количество тех, кто выздоровел", – добавил президент.

Зеленский провел переговоры с МВФ о новом кредите

Как писал OBOZREVATEL, Украина рассчитывает, что МВФ одобрит кредитный пакет в размере $5 млрд на заседании правления 5 июня, а первый транш составит $1,9 млрд. Украина будет возвращать кредит МВФ под 2,6% годовых, в то же время средняя ставка составляет 2,5%.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram