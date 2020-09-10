Зеленский пояснил, почему снизили "зеленые" тарифы.

Президент Владимир Зеленский пояснил, что "зеленые" тарифы в стране снизили в рамках заключенного между Кабмином и инвесторами ВИЭ меморандума.

Заявление об этом он сделал во время визита на Хмельницкую АЭС. По его словам, Украина реализовала положения заключенного меморандума по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на возобновляемую энергетику.

"Что касается возобновляемой энергетики, вы знаете, какой был раньше закон, сейчас, правда, мы переголосовали закон в Верховной Раде – снизили объемы солнца и ветра", – сказал президент.

Также он добавил, что снижение тарифов на 15% произошло благодаря нахождению компромисса между правительством и государством.

"В целом в возобновляемой энергетике на 15% в связи с тем меморандумом, который подписан был с рынком возобновляемой энергетики и руководством нашего государства, я имею в виду и Кабмином",– подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июня Кабмин поддержал проект меморандума с производителями "зеленой" электроэнергии. Он предусматривает снижение тарифов на продукцию солнечных и ветровых электростанций на 15% и 7,5%.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал производителями "зеленой" энергии погасить долги согласно меморандуму.

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