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2 декабря • обновлено в 20:15
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Зеленский подписал указ о неотложных мерах по энергобезопасности: что изменит решение СНБО

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Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров, АМКУ и Счетной палате выполнить ряд неотложных мер, направленных на обеспечение энергетической безопасности Украины.

Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны украинский глава ввел в действие указом №874/2019, который в силу со дня его обнародования. Текст документа опубликован на официальном сайте ОП.

"В соответствии со статьей 107-й Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 декабря 2019 года "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности", – указывается в тексте.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

ОП

Отметим, СНБО поручил создать консультативный орган – Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности. Секретарь СНБО обязуется в месячный срок подать на утверждение президенту проект Положения о Совете экспертов.

Кроме того, Кабинету министров поручено внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты относительно создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с учетом требований Европейского Союза до 1 апреля 2020 года.

Кабмин должен разработать новую редакцию Кодекса Украины о недрах и законопроект относительно актуализации положений Общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года в вопросах увеличения объемов добычи природного газа, нефти, сланцевого газа и метана.

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СНБО также поручил правительству до 1 января 2020 года применить меры для погашения задолженности по заработной плате работникам государственных шахт и предотвращения возникновения такой задолженности в будущем.

Кабмину надлежит утвердить финансовый план "Нафтогаза Украины" на 2019 год (с учетом действующего госбюджета) и на 2020 год.

Центральным органам исполнительной власти поручается в месячный срок подать Антимонопольному комитету информацию о нарушениях субъектами хозяйствования законодательства о защите экономической конкуренции на энергетических рынках. АМКУ в свою очередь обязан провести в установленном порядке расследование нарушений и принять соответствующие меры.

Документ также отменяет два изданных в 2014 году указа пятого президента Петра Порошенко:

  • указ от 1 мая 2014 года №448 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2014 "О состоянии обеспечения энергетической безопасности в связи с ситуацией по поставкам природного газа в Украину";

  • указ от 14 ноября 2014 года №876 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 ноября 2014 "О состоянии обеспечения энергетической безопасности государства и неотложные меры по устойчивому проведению отопительного сезона 2014/2015 года".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 тыс. грн/1 тыс. куб. м.

"Каждый украинец отныне может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода", – отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

2 декабря Оржель заявил, что в Украине гарантирована цена на природный газ для населения на январь-апрель 2020 составит 6,9 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Энергосистема Украины
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
СНБО Кабинет министров Украины Антимонопольный комитет Украины Экономика Украины
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