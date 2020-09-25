Зеленский остановился в люксовом отеле на Закарпатье. Фото и цена номера

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Закарпатье остановился в санатории "Деренивская Купель". Стоимость проживания в нем стартует от 2300 грн за сутки.

Это один из лучших санаторных комплексов региона, сообщил Telegram-канал PavlovskyNews. Санаторий расположен в селе Нижнее Солотвино.

"На ресепшене подтвердили визит Зеленского. Впрочем, в какой именно гостинице (там их несколько) санатория остановился известный гость, не уточнили. При этом заверили, что пребывание президента прошло без дискомфорта для остальных постояльцев", – говорится в сообщении.

На сайте комплекса указано, что аренда самого дешевого номера обойдется в 2300 гривен за сутки. "Скорее всего, президент остановился в люксовом, который сейчас стоит 4200 гривен, или Family – 5400 грн", – сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, зарплата президента Украины Владимира Зеленского в августе 2020 года составила 28 тысяч гривен.

Зеленский во время поездки на Закарпатье возмутился тем, что на украино-словацкой границе стоят многокилометровые очереди из грузовиков.