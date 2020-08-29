Зеленский назначил замом главы АМКУ жену спонсора "Слуги": что о ней известно

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Антимонопольного комитета Ольгу Музыченко. Ее муж в прошлом году перевел на счет "Слуги народа" полмиллиона гривен, однако из-за проблем с налогами эти деньги ему вернули.

Приказ о назначении Музыченко опубликовали на сайте главы государства. Биографии чиновницы до сих пор нет на сайте ведомства. При этом в своей декларации она указала супруга – Сергея Сендзюка. Как выяснило издание "Наши гроши", он в прошлом году безуспешно пытался финансировать партию "Слуга народа".

Женщина также показала в декларации четыре квартиры в Киеве и чуть больше 100 тыс. грн дохода за год. Примерно столько же зарабатывает и ее супруг. Источник дохода – компания "Система плюс", к основанию которой имеет отношение семья замглавы АМКУ,.

Муж Музыченко имеет отношение к ряду компаний. clarity-project.info

Декларация Музыченко. НАЗК

Примечательно, что в судебном реестре есть 396 документов по уголовным делам, связанным с указанной компанией. В расследовании "Главкома" говорится, что "Система плюс" фигурирует в скандале из-за кражи сахара из Агрофонда (в рамках указанного дела НАБУ задержало прокурора Александра Колесника).

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Владимир Зеленский сменил главу Центра специальных операций борьбы с терроризмом ("Альфа") Службы безопасности Украины. Его возглавил Сергей Дусик, заменив на этом посту Александра Устименко.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся