"Зеленский дал задание": Нефьодов анонсировал глобальные чистки на таможне

Министерство финансов утвердило структуру аппарата новой таможни и штатное расписание.

"Итак, у нас теперь должен быть 571 человек, которых мы начнем постепенно переводить из существующих сотрудников, набирать на конкурсах извне и брать из других госорганов", – сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в Facebook.

"Владимир Зеленский сегодня поставил задачу до 1 декабря очиститься и укомплектоваться кадрами – поэтому вот в такой срок и планируем все сделать. Сама служба заработает раньше, конечно", – добавил Нефедов.

По его словам, следующий шаг – региональная структура таможни.

"В следующем году перейдем на единое юридическое лицо, но это требует существенных изменений в законодательство, которые уже почти подготовлены", – резюмировал Нефьодов.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов анонсировал глобальные чистки Максим Нефьодов в Facebook

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов анонсировал глобальные чистки кабинет министров

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 марта Кабинет министров принял решение о начале реформирования Государственной фискальной службы. Таким образом, ГФС разделили на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

8 апреля в Украине стартовал конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

16 апреля в СМИ слили информацию, что Нефьодов возглавит Государственную таможенную службу.

17 апреля Окружной административный суд Киева заблокировал конкурс на должность председателя Государственной таможенной службы, который ранее объявил Кабинет министров. 24 апреля конкурс возобновили.

25 июня Нефьодов заявил, что выиграл конкурс.

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