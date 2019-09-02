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2 сентября • обновлено в 15:47
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"Зеленский дал задание": Нефьодов анонсировал глобальные чистки на таможне

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Министерство финансов утвердило структуру аппарата новой таможни и штатное расписание.

"Итак, у нас теперь должен быть 571 человек, которых мы начнем постепенно переводить из существующих сотрудников, набирать на конкурсах извне и брать из других госорганов", – сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в Facebook.

"Владимир Зеленский сегодня поставил задачу до 1 декабря очиститься и укомплектоваться кадрами – поэтому вот в такой срок и планируем все сделать. Сама служба заработает раньше, конечно", – добавил Нефедов.

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По его словам, следующий шаг – региональная структура таможни.

"В следующем году перейдем на единое юридическое лицо, но это требует существенных изменений в законодательство, которые уже почти подготовлены", – резюмировал Нефьодов.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов анонсировал глобальные чистки

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов анонсировал глобальные чистки

Максим Нефьодов в Facebook

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов анонсировал глобальные чистки

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов анонсировал глобальные чистки

кабинет министров

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Максим Нефьодов Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Государственная таможенная служба Украины
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