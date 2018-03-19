Завод нового омбудсмена натендерил свыше 100 млн за два года

Машиностроительный завод "Автолитмаш" получил тендерных контрактов на 115,7 миллионов гривен в течение 2015-2016 годов.

Они были заключены с одним государственным предприятием "Львовуголь" на ремонт и техобслуживание горного оборудования. Такая информация содержится на "Вестнике государственных закупок", передает "Экономическая правда".

По данным YouControl, 12,5% корпоративных прав завода "Автолитмаш" принадлежит новоназначенному омбудсмену – депутату от фракции "Народный фронт" Людмиле Денисовой.

Как сообщал "Обозреватель", парламент проголосовал за назначение Денисовой 15 марта. Она сменит на должности омбудсмена Валерию Лутковскую.

Денисова является одной из контролеров компании "Крымжелезобетон", которая после аннексии Крыма была перерегистрирована на российскую налоговую.