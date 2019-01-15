''Завален мусором'': в ''ДНР'' из-за произвола оккупантов произошло ЧП

В "Донецкой народной республике" коммунальные службы не вывозят накопившийся мусор с нового года.

В связи с ситуацией жители оккупированного Донецка забили тревогу в соцсетях. На ЧП обратил внимание блогер Денис Казанский.

"Молодая республика решила не вывозить мусор, пока не растает снег. Кстати, а что он про Львов все время пишет? Нет там такого. Мусорный скандал был больше года назад", - написал он в Twitter.

Казанский также опубликовал скриншоты с сайтов Донецка. Там ведется активное обсуждение ситуации, а местные жители оставляют гневные комментарии.

"Донецк, микрорайон Цветочный, около магазина "Оазис". Кучи мусора. По словам жильцов, мусор вывозили еще до 1 января. Дворы, конечно же, никто не убирал от снега. Подъезды к мусорным бакам соответственно затруднены, либо вовсе невозможны", - описали ситуацию в сети.

Также пользователи отметили, что ситуацию некорректно сравнивать с той, которая произошла во Львове: "Что вы там говорили про Львов? "ДНР" завален мусором. Непрофессионализм, саботаж или умысел", "И чтобы вам спалось хорошо. Город Львов... Ой, нет... Город Донецк, м-н Донской. 20:00. Больше двух недель не вывозят мусор. Браво!".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террорист "ДНР" Бенес Айо рассказал о тяжелой экономической ситуации в ОРДО, которая превратилась в нищую территорию с бесправным населением.

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