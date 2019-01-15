МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

''Завален мусором'': в ''ДНР'' из-за произвола оккупантов произошло ЧП

694Читать материал на украинском

В "Донецкой народной республике" коммунальные службы не вывозят накопившийся мусор с нового года.

В связи с ситуацией жители оккупированного Донецка забили тревогу в соцсетях. На ЧП обратил внимание блогер Денис Казанский.

"Молодая республика решила не вывозить мусор, пока не растает снег. Кстати, а что он про Львов все время пишет? Нет там такого. Мусорный скандал был больше года назад", - написал он в Twitter.

Казанский также опубликовал скриншоты с сайтов Донецка. Там ведется активное обсуждение ситуации, а местные жители оставляют гневные комментарии.

Новости
''Выжмут из них все'': в сети показали, во что ''русский мир'' превратил Донбасс

"Донецк, микрорайон Цветочный, около магазина "Оазис". Кучи мусора. По словам жильцов, мусор вывозили еще до 1 января. Дворы, конечно же, никто не убирал от снега. Подъезды к мусорным бакам соответственно затруднены, либо вовсе невозможны", - описали ситуацию в сети.

Также пользователи отметили, что ситуацию некорректно сравнивать с той, которая произошла во Львове: "Что вы там говорили про Львов? "ДНР" завален мусором. Непрофессионализм, саботаж или умысел", "И чтобы вам спалось хорошо. Город Львов... Ой, нет... Город Донецк, м-н Донской. 20:00. Больше двух недель не вывозят мусор. Браво!".

''Завален мусором'': в ''ДНР'' из-за произвола оккупантов произошло ЧП
''Завален мусором'': в ''ДНР'' из-за произвола оккупантов произошло ЧП
''Завален мусором'': в ''ДНР'' из-за произвола оккупантов произошло ЧП

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террорист "ДНР" Бенес Айо рассказал о тяжелой экономической ситуации в ОРДО, которая превратилась в нищую территорию с бесправным населением.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ДНРНовости ДНРсоцсети
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги