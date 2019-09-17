"Заслушали Россию": суд в Гааге взялся за дело ПриватБанка в Крыму

Постоянная палата арбитражного суда в Гааге приняла к рассмотрению доводы России, утверждающей о незаконности приобретения ПриватБанком активов в оккупированном Крыму.

"Арбитры разрешили представить доказательства того, что банк, находившийся под контролем Игоря Коломойского, являлся незаконным владельцем имущества, которое, по утверждениям истца, было экспроприировано", – сообщила пресс-служба Министерства юстиции Российской Федерации.

Представители ведомства утверждают, что ПриватБанк и контролировавшие его лица скрыли сведения о неоднократном нарушении закона с целью получения активов, в том числе о действиях коррупционного характера.

"После того, как Российская Федерация сообщила о сведениях, трибунал подтвердил, что заслушает стороны по этому вопросу одновременно с возражениями государства по размеру убытков банка", – резюмировали в Минюсте РФ.

Параллельно Россия оспаривает в государственном суде Нидерландов решение международного арбитражного трибунала, которым ранее была признана юрисдикция рассматривать иск банка.

Если трибунал согласится с доводами России, ПриватБанку может быть полностью отказано в иске.

Параллельно Россия оспаривает в государственном суде Нидерландов решение международного арбитражного трибунала

Как сообщал OBOZREVATEL:

Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов.

Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. В частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".

Апелляционный суд Киева в связи с этим 12 сентября арестовал акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Однако это определение было обжаловано в Верховном Суде 14 сентября.

2 октября Апелляционный суд Киева разрешил экс-главе ПриватБанка Александру Дубилету и еще 17 компаниям взыскать с России компенсацию за имущество в Крыму.

26 ноября Ощадбанк выиграл в Международном арбитраже у Российской Федерации $1,3 млрд компенсации убытков из-за аннексии Крыма.

Соответствующее решение принял Арбитражный суд в Париже. Сумма требований включает стоимость потери активов в Крыму, стоимость потери бизнеса и проценты, которые будут начислены до фактического получения компенсации.

При этом первый шаг в суде "Ощадбанк" сделал в июле 2015 года. Тогда госбанк отправил официальное письмо в РФ с заявлением о том, что с их инвестициями на полуострове обращаются незаконно.

Также Гаагский арбитраж принял положительное решение в деле НАК "Нафтогаз Украины" против России за потерянные активы в аннексированном Крыму.

Как сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, сумма выигрыша пока не уточняется и будет объявлена ​​в ближайшее время. В то же время НАК потребовал у России компенсации в размере 5 млрд долларов.

В России решение арбитража признать отказались, ссылаясь на то, что у суда якобы отсутствует юрисдикция на рассмотрение данного спора. В Минюсте РФ пообещали применить все необходимые меры, чтобы интересы России были представлены и защищены.

В результате аннексии Крыма "Нафтогаз" потерял на полуострове инфраструктуру для транспортировки и добычи газа и нефти, в частности буровые установки на шельфе Черного моря, компрессорные и другие станции. Все это имущество "власть" аннексированного Крыма "национализировала" сразу после аннексии.

15 февраля 2019 года Постоянная палата третейского суда в Гааге официально обнародовала частичное арбитражное решение в пользу ПриватБанка в деле против Росии.

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