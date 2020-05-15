Зарплаты врачей в Украине повысят на 50%: в Минздраве назвали точную дату

Уже с 1 июля 2020 года Министерство здравоохранения Украины намерено повысить зарплаты медицинских работников на 50%.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Также он отметил, что поддерживает практику доплат за пациентов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"К сожалению, у нас заработная плата медицинских работников на уровне 6-7 тысяч гривен. Надо повысить заработную плату до 50% от той, которая была на март этого года. Это важный элемент медицинской реформы, поскольку после повышения заработной платы они совсем по другому работают, по-другому оказывают медицинскую помощь", – убежден министр.

Зарплаты врачей "Версия Инфо"

"Мы всегда приветствуем любые доплаты в любом регионе. Это именно тот принцип, который должен быть в Украине полностью реализован. Когда человек в состоянии выбрать себе врача. Когда есть соответствующий уровень труда и конкуренции между врачами", – добавил Степанов.

Также он отметил, что те медицинские учреждения, которые уже готовы ко второму этапу реформы, должны получить денежное обеспечение, не меьше от выделенного им в 2019 году.

"У нас около 332 медицинских учреждений оказались на грани закрытия в связи с финансированием менее 50%, возможности увольнения работников до 50 000. Это недопустимые вещи в результате реформирования. Мы должны предоставить финансирование, но в условиях действующего законодательства, где у нас есть соответствующий закон о программах медицинских гарантий. И мы должны профинансировать на уровне не менее 2019 года", – подытожил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Степанов отмечал, что для того, чтобы повысить зарплаты 430 тысячам медиков, необходимо дополнительно выделить 11 млрд грн. Поэтому Минздрав будет обращаться в Кабмин и ВРУ с просьбой внести необходимые изменения в бюджет.

Также ранее глава министерства говорил, что зарплаты украинских врачей должны вырасти на 50% до конца 2020 года.

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